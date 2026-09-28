В Слуцком районе бывшего главного инженера и замгендиректора промпредприятия судили за взятки и хищения

28 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Прокуратура Слуцкого района поддержала в суде гособвинение по уголовному делу в отношении бывших главного инженера и заместителя генерального директора одного из промышленных предприятий района, а также иностранного гражданина. Об этом БЕЛТА сообщили в службе информации прокуратуры Минской области.



Бывшим главному инженеру и заместителю руководителя предприятия инкриминировано хищение путем злоупотребления служебными полномочиями в группе лиц по предварительному сговору. Главный инженер также обвиняется в получении взятки в особо крупном размере, а заместитель директора - в приобретении, хранении и сбыте материальных ценностей, заведомо добытых преступным путем. Гражданина иностранного государства судили за дачу взятки в особо крупном размере.



Так, 53-летний обвиняемый, являясь председателем постоянно действующей комиссии по вводу в эксплуатацию и выбытию основных средств и нематериальных активов, в конце 2024 года организовал списание принадлежащих предприятию двух мобильных телефонов общей стоимостью более 2,4 тыс. рублей. Телефонами он потом распорядился по своему усмотрению.



Затем, в конце 2024 - начале 2025 года главный инженер совместно с заместителем генерального директора предприятия совершили аналогичные действия в отношении мобильного телефона, предоставленного последней нанимателем для ее работы. Это позволило 51-летней женщине противоправно завладеть имуществом организации стоимостью свыше 2,7 тыс. рублей.



Кроме того, обвиняемый в январе - марте 2025 года за лоббирование интересов иностранной компании при организации и проведении процедур закупок оборудования принял от представителя этой компании взятку в иностранной валюте, которая на момент совершения преступления составила свыше 53 тыс. рублей. А обвиняемая, достоверно зная о получении взятки главным инженером, приняла от него часть полученных денежных средств в иностранной валюте, а затем через некоторое время обменяла их в отделении банка на не менее 7,8 тыс. рублей.



С учетом представленных государственным обвинителем доказательств суд Слуцкого района постановил обвинительный приговор.



На основании ч.1 и ч.2 ст.210, ч.3 ст.430 УК бывшему главному инженеру предприятия по совокупности преступлений назначено наказание в виде лишения свободы на срок 7 лет с отбыванием в исправительной колонии в условиях усиленного режима со штрафом в размере 700 БВ (31,5 тыс. рублей). Его бывшей коллеге по совокупности преступлений, предусмотренных ч.2 ст.210 и ч.1 ст.236 УК, назначено наказание в виде ограничения свободы без направления в исправительное учреждение открытого типа на срок 3 года со штрафом в размере 200 БВ (9 тыс. рублей). Оба обвиняемых лишены права занимать должности, связанные с выполнением организационно-распорядительных и административно-хозяйственных обязанностей, на срок 5 лет.



С учетом положений ст.70 УК 40-летнему иностранному гражданину суд назначил более мягкое наказание - лишение свободы на срок 1 год 6 месяцев с отбыванием в исправительной колонии в условиях усиленного режима со штрафом в размере 4,9 тыс. БВ (220,5 тыс. рублей).



Приговор в законную силу не вступил, может быть обжалован и опротестован в апелляционном порядке.-0-