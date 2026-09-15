15 сентября, Гомель /Корр. БЕЛТА/. В Речицком районе работник сельхозпредприятия похитил около 400 л топлива, сообщили БЕЛТА в УВД Гомельского облисполкома.



Как выяснилось, мужчина систематически сливал дизельное топливо, выделенное для полевых работ. "Даже установленный в технике спутниковый трекер не остановил фигуранта от преступных действий", - обратили внимание правоохранители.



Возбуждено уголовное дело. Мужчине грозит до 4 лет лишения свободы со штрафом и лишением права занимать определенные должности.



В милиции напомнили: современные технические средства контроля позволяют с 100-процентной точностью выявить любые манипуляции с топливом.-0-