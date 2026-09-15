15 сентября, Гомель /Корр. БЕЛТА/. В Речицком районе работник сельхозпредприятия похитил около 400 л топлива, сообщили БЕЛТА в УВД Гомельского облисполкома.
Как выяснилось, мужчина систематически сливал дизельное топливо, выделенное для полевых работ. "Даже установленный в технике спутниковый трекер не остановил фигуранта от преступных действий", - обратили внимание правоохранители.
Возбуждено уголовное дело. Мужчине грозит до 4 лет лишения свободы со штрафом и лишением права занимать определенные должности.
В милиции напомнили: современные технические средства контроля позволяют с 100-процентной точностью выявить любые манипуляции с топливом.-0-
Регионы
15 сентября 2026, 10:09
В Речицком районе работник сельхозпредприятия похитил около 400 л топлива
Фото УВД Гомельского облисполкома
Новости рубрики Регионы
Пьяный водитель без прав разогнался до 202 км/ч. Дело о смертельном ДТП в Ивьевском районе направлено в суд
От томатов до моченого чеснока. В Минске открылись площадки по продаже сельскохозяйственной продукции
Главное
Топ-новости
Подумайте 5 секунд перед кликом: какие правила цифровой безопасности стоит повторить с детьми в начале учебного года
Соцгарантии и борьба с теневой занятостью: в Беларуси планируют скорректировать законы по вопросам трудовых отношений
"Письма вселяли надежду". БЕЛТА представила проект "Судьбы, сложенные в треугольник" в Нижнем Новгороде
С нами интереснее