В районе 51-го км МКАД затруднено движение из-за ДТП

11 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В районе 51-го км внутреннего кольца МКАД затруднено движение из-за ДТП. Об этом БЕЛТА сообщили в УГАИ ГУВД Мингорисполкома.



Движение затруднено по МКАД со стороны улицы Ермака в направлении улицы Раубичской из-за ДТП. На месте происшествия работают сотрудники отдела ГАИ Советского РУВД Минска.



В Госавтоинспекции просят участников дорожного движения учитывать данную информацию при выборе маршрута.-0-