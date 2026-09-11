11 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В районе 51-го км внутреннего кольца МКАД затруднено движение из-за ДТП. Об этом БЕЛТА сообщили в УГАИ ГУВД Мингорисполкома.
Движение затруднено по МКАД со стороны улицы Ермака в направлении улицы Раубичской из-за ДТП. На месте происшествия работают сотрудники отдела ГАИ Советского РУВД Минска.
В Госавтоинспекции просят участников дорожного движения учитывать данную информацию при выборе маршрута.-0-
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11 сентября 2026, 18:26
В районе 51-го км МКАД затруднено движение из-за ДТП
Фото УГАИ ГУВД Мингорисполкома
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