31 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Пуховичском районе проходит учебно-полевой сбор курсантов Университета гражданской защиты МЧС. Об этом БЕЛТА сообщили в МЧС.



С 30 октября по 1 ноября будущие офицеры МЧС проводят профилактическую работу в жилом секторе в рамках республиканской пожарно-профилактической акции "За безопасность вместе".



Основные акценты дня:



- проверка домовладений категорированных граждан: одиноких и одиноко проживающих пожилых людей, инвалидов, а также лиц, склонных к злоупотреблению алкоголем и ведущих асоциальный образ жизни;



- контроль исправности автономных пожарных извещателей;



- профилактика нарушений при эксплуатации печного отопления и разъяснения гражданам о рисках возникновения пожаров.-0-