31 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Пуховичском районе проходит учебно-полевой сбор курсантов Университета гражданской защиты МЧС. Об этом БЕЛТА сообщили в МЧС.
С 30 октября по 1 ноября будущие офицеры МЧС проводят профилактическую работу в жилом секторе в рамках республиканской пожарно-профилактической акции "За безопасность вместе".
Основные акценты дня:
- проверка домовладений категорированных граждан: одиноких и одиноко проживающих пожилых людей, инвалидов, а также лиц, склонных к злоупотреблению алкоголем и ведущих асоциальный образ жизни;
- контроль исправности автономных пожарных извещателей;
- профилактика нарушений при эксплуатации печного отопления и разъяснения гражданам о рисках возникновения пожаров.-0-
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В Пуховичском районе проходит учебно-полевой сбор курсантов Университета гражданской защиты МЧС
31 октября 2026, 20:32
В Пуховичском районе проходит учебно-полевой сбор курсантов Университета гражданской защиты МЧС
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