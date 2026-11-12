В Полоцком районе открыли обновленную подстанцию: ее мощность увеличилась более чем на 14%

12 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В агрогородке Ветрино Полоцкого района 12 ноября состоялось торжественное открытие подстанции "Полоцк-330" после масштабной реконструкции, сообщили БЕЛТА в пресс-службе Министерства энергетики.



Подстанция напряжением 330 кВ, введенная в эксплуатацию в 1972 году, является одним из ключевых объектов Полоцкого энергоузла. Она обеспечивает электроснабжение Полоцка, Новополоцка и крупных промышленных предприятий, в числе которых "Нафтан", "Полимир" и "Полоцк-Стекловолокно".



В результате реконструкции суммарная мощность трансформаторов подстанции увеличилась с 525 до 600 МВА - более чем на 14%. Заменено основное электротехническое оборудование, установлены современные системы релейной защиты и автоматики, внедрена автоматизированная система управления технологическими процессами.



Министр энергетики Денис Мороз подчеркнул, что модернизация электросетевой инфраструктуры приобретает особое значение на фоне устойчивого роста потребления электроэнергии в Беларуси. По итогам 2025 года электропотребление в стране составило порядка 43 млрд кВт.ч. В 2026 году ожидается дальнейший рост - до 44 млрд кВт.ч и выше. Как отметил глава Минэнерго, увеличение спроса связано с развитием промышленного производства, расширением использования электроэнергии для отопления и горячего водоснабжения, а также ростом электротранспорта. На сегодня в Беларуси более 186 тыс. домовладений получили технические условия для использования электроэнергии на нужды отопления и горячего водоснабжения. Количество автомобилей с электрическим двигателем превысило 76 тыс.



"Для того, чтобы весь этот объем электрической энергии предоставить конечному потребителю, необходимо развитие электросетевой инфраструктуры", - подчеркнул Денис Мороз.



Министр обратил внимание, что "Полоцк-330" является одной из узловых подстанций белорусской энергосистемы. Через нее обеспечиваются электрические связи с Лукомльской ГРЭС, через подстанцию "Поставы" - с Белорусской АЭС, а также с энергосистемой Российской Федерации. Таким образом, реконструкция объекта имеет значение не только для надежного электроснабжения Полоцкого региона, но и для устойчивой работы энергосистемы страны.



Модернизация электрических сетей продолжается по всей Беларуси. За предыдущую пятилетку реконструировано порядка 12,5 тыс. км электросетей. На 2026-2030 годы предусмотрено обновление более 18,5 тыс. км.



Генеральный директор ГПО "Белэнерго" Андрей Панченко подчеркнул, что главным результатом проведенных работ стало повышение надежности электроснабжения одного из крупнейших энергоузлов страны. "Действительно, объект получился прекрасный, но самое главное - это надежность энергоснабжения Полоцкого энергоузла", - отметил он.



По словам руководителя объединения, реализация проекта потребовала серьезной координации. Реконструкция проводилась на действующей подстанции, при этом одновременно велись работы на другом крупном объекте - подстанции "Орша-330". Перед энергетиками стояла задача обеспечить надежное электроснабжение потребителей на протяжении всего периода модернизации.



Реконструкция "Полоцк-330" осуществлялась поэтапно с 2023 года на действующем энергообъекте. В реализации проекта участвовали специалисты "Витебскэнерго", Полоцких электрических сетей, РУП "Белэнергосетьпроект", ОАО "Белэлектромонтажналадка" и других организаций.



В ходе торжественного мероприятия состоялась церемония награждения специалистов, внесших значительный вклад в реализацию проекта.-0-