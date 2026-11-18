18 ноября, Гродно /Корр. БЕЛТА/. Более 200 экземпляров редких книг, периодических изданий и артефактов передал Гродненскому государственному историко-археологическому музею и областной библиотеке им. Е.Ф. Карского известный белорусский историк Владимир Лиходедов, автор проекта "В поисках утраченного. Возвращение", удостоенного премии Президента Республики Беларусь "За духовное возрождение", передает корреспондент БЕЛТА.



В течение многих лет авторы проекта ведут поиск, возвращение и публикацию архивных и музейных фотографий, старинных печатных изданий, карт и других исторических раритетов, а также занимаются восстановлением памятников истории. В сентябре текущего года Владимир Лиходедов представил выставку и передал более 200 экземпляров из своей коллекции центральной научной библиотеке Национальной Академии наук. Тогда же для экспонирования в Национальном музее Беларуси Министерству культуры было передано знамя образца 1939 года - символ стойкости и единства белорусского народа.



Гродно стал вторым городом Беларуси, где Владимир Лиходедов представил выставку исторических документов, книг, газет из личного собрания. И более 200 ценнейших экземпляров передал Гродненскому историко-археологическому музею и областной библиотеке им. Е.Ф. Карского.



"Совместный с Национальной академией наук проект "В поисках утраченного. Возвращение" ставит перед собой задачу сохранения, возвращения и изучения национального наследия Республики Беларусь. Мы собираем, ищем, возвращаем важные для нашей истории ценности. Один из недавних таких примеров - знамя 1939 года, найденное в Гродненском регионе. Редчайшая находка - типографская машина, на которой печаталась подпольная пресса в годы войны. Гродненцам мы передали артефакты, связанные с Принеманским краем. Например, уникальные печатные и периодические издания, которые когда-то находились в гродненских библиотеках и были утрачены", - рассказал Владимир Лиходедов.



Особое внимание коллекционер обратил на уникальный документ - Благодарность Сталина за освобождение Гродно. Если медали за освобождение населенных пунктов сохранились в большей степени, то бумажные документы такого рода - действительно редкость, ведь бумага гораздо менее устойчивый материал.



Еще один интереснейший и очень живой документ - тетрадь школьницы из Свислочи 1939 года. "Если до 17 сентября записи в ней исключительно на польском языке, то буквально сразу же после воссоединения - на чистом, грамотном белорусском. Что это значит? Как бы ни вытравливали польские власти белорусский язык, как бы ни закрывали белорусские школы, которых к 1939 году на этой территории уже не осталось, - люди хранили и знали "родную мову", национальную идентичность в белорусах уничтожить не получилось", - отметил Владимир Лиходедов.



Особенный предмет, который также найдет свое место на гродненской земле - полноразмерный макет самолета, который стоял на вооружении в том числе и в Гродненском авиаотряде в годы Первой мировой войны. Им интересовались многие музеи, но решение было принято в пользу Гродненщины: уже весной он будет установлен в историко-культурном комплексе "Гродненская крепость. Партизанский лагерь" в Коробчицах.



"Такие выставки с передачей ценных исторических свидетельств планируем провести во всех регионах Беларуси. Следующая уже в ближайшее время состоится в Лиде, где артефакты попадут в Лидский историко-художественный музей и районную библиотеку. Далее - по всей стране, - рассказал автор проекта. - При этом самое главное условие, которое имеет решающее значение: артефакты должны работать, их должны видеть люди, их должны изучать, о них рассказывать. Их нельзя просто положить на полки или в запасники, все это должно ежедневно доходить до жителей каждого региона Беларуси".



Как отметила председатель Гродненского областного Совета депутатов Елена Пасюта, пополнение коллекций музея и областной библиотеки - событие, имеющее важное историко-культурное значение. Все документы и артефакты будут служить делу сохранения исторической правды, с их помощью о знаковых для страны событиях будут узнавать исследователи, краеведы, молодое поколение, которое учится любить и уважать свою Родину. Она передала всем, кто организовал проект и выставку, благодарность и приветственный адрес председателя Гродненского облисполкома Юрия Караева.



Заместитель председателя Постоянной комиссии по образованию, культуре и науке Палаты представителей Национального собрания Вячеслав Данилович подчеркнул: "Во времена трагических событий, войн, прокатившихся по нашей земле, многие ценности, связанные с историей и культурой наших предков, были утрачены. Поэтому вдвойне ценна работа ученых, историков в поисках утраченного. Акции, которые мы организовали совместно с Владимиром Лиходедовым, - яркий пример государственно-частного партнерства. Потому что большая коллекция благодаря ему не просто хранится, а передается в музеи и библиотеки. Эти предметы становятся достоянием тех регионов, откуда они происходят, давая прекрасную возможность знакомиться с ними, вводить в научный оборот, использовать те сведения, которые в них содержатся. Так нашими общими усилиями сохраняется историческую память".-0-