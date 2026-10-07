Фотохроника Фотохроника
ГОСОРГАНЫГОСОРГАНЫ
Президент Беларуси
Совет Министров
Совет Республики
Палата представителей
Конституционный суд
Верховный суд
Комитет государственного контроля
Генеральная прокуратура
Национальный банк
Министерство архитектуры и строительства
Министерство внутренних дел
Министерство ЖКХ
Министерство здравоохранения
Министерство иностранных дел
Министерство информации
Министерство культуры
Министерство лесного хозяйства
Министерство по налогам и сборам
Министерство образования
Министерство обороны
Министерство природных ресурсов
Министерство промышленности
Министерство связи и информатизации
Министерство сельского хозяйства
Министерство спорта
Министерство антимонопольного регулирования и торговли
Министерство транспорта и коммуникаций
Министерство труда и социальной защиты
Министерство по чрезвычайным ситуациям
Министерство финансов
Министерство экономики
Министерство энергетики
Министерство юстиции
Госкомитет по имуществу
Госкомитет по науке и технологиям
Госкомитет по стандартизации
Госкомитет судебных экспертиз
Государственный пограничный комитет
Государственный таможенный комитет
Национальный статистический комитет
Следственный комитет
Брестский облисполком
Витебский облисполком
Гомельский облисполком
Гродненский облисполком
Минский облисполком
Могилевский облисполком
Минский горисполком
Флаг Среда, 7 октября 2026
Минск-Уручье Сплошная облачность +11°C
Версия для слабовидящих
Белта +
Новости
07:44 В Пинском районе упразднены два сельсовета, еще два объединены Регионы
07:30 Свободно посещать леса можно в трех районах Беларуси Общество
07:21 Таиланд планирует ввести туристический сбор с 2027 года В мире
07:15 "Брест" отыгрался с 0:2 у "Динамо-Молодечно" и добыл пятую победу кряду Спорт
07:07 Заседание Совета председателей верховных (высших) судов СНГ пройдет в Минске Общество
07:03 Без осадков и до +22°С будет в Беларуси 7 октября Общество
07:00 Лукашенко поздравил Путина с днем рождения  Президент
07:00 Главные новости за 6 октября Общество
01:03 В Китае нашли окаменелость, которая позволяет изучить внутреннее строение древней рептилии Калейдоскоп
00:51 В аэропорту Лос-Анджелеса столкнулись два самолета В мире
00:36 Пережившая неудачную попытку казни женщина пришла в сознание В мире
00:07 СМИ: в Венесуэле НПЗ "Кардон" приостановил работу из-за возгорания В мире
06.10.26
06.10.26 23:38 Белорусы победили финнов в Лиге наций, у Шуманского - самый быстрый гол в истории сборной Спорт
06.10.26 23:27 В Мали правительственные войска вошли в город Кидаль В мире
06.10.26 22:58 Президент Зимбабве объявил в стране состояние стихийного бедствия В мире
06.10.26 22:29 Более 35 кг наркотиков изъято во время профмероприятий в Гродненской области Регионы
06.10.26 21:58 Почти 500 человек задержали за день на протестах старшеклассников во Франции В мире
06.10.26 21:55 Рыженков посетит с визитом Туркменистан Политика
06.10.26 21:50 В Риме учащиеся заняли здание лицея, следуя примеру французских школьников В мире
06.10.26 21:46 "Лида" набрала очки в шестом подряд матче хоккейной экстралиги Спорт
06.10.26 21:29 Хоккеисты "Динамо-Шинника" потерпели первое домашнее поражение в сезоне МХЛ Спорт
06.10.26 21:19 "Беларусь последовательно продвигает миролюбивую и созидательную повестку". Алейник на Ассамблее МПС в Танзании Политика
06.10.26 21:06 В акватории Черного моря загорелся танкер В мире
06.10.26 20:58 Слезоточивый газ и изувеченные подростки. Во Франции не стихает волна протестов школьников В мире
06.10.26 20:40 Белорусская делегация принимает участие в Ассамблее МПС в Танзании Политика
06.10.26 20:14 В Кормянском районе на предприятии АПК работникам задерживали различные выплаты, вмешалась прокуратура Регионы
06.10.26 20:14 "Амур" под руководством Андриевского выиграл четвертый матч из последних пяти Спорт
06.10.26 19:52 Белорусские просторы глазами мастеров двух стран. Выставка о Браславском крае открылась в Минске Культура
06.10.26 19:49 Минюст пояснил, как используются средства сверх лимита на благотворительном счете Экономика
06.10.26 19:37 Футболисты Казахстана снова сыграли вничью с Фарерами в Лиге наций Спорт
Все новости
Все новости

В Пинском районе упразднены два сельсовета, еще два объединены

Опубликовано:

Логотип БелТА
Регионы
07 октября 2026, 07:44

В Пинском районе упразднены два сельсовета, еще два объединены

Фото из архива
Фото из архива
Фото из архива
7 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Изменения в административно-территориальном устройстве Пинского района Брестской области внесены решением областного совета депутатов от 25 сентября №210. Нормативный правовой акт опубликован на Национальном правовом интернет-портале, сообщает БЕЛТА. 

В частности, упразднены Каллауровичский и Мерчицкий сельсоветы. Объединяются Дубойский и Молотковичский сельсоветы.

Документом изменены границы 19 сельсоветов. Так, в состав Боричевичского и Городищенского сельсоветов включаются части земель, исключаемых из состава Каллауровичского сельсовета с расположенными на них деревнями. Гольцы, Каллауровичи, Качановичи, Особовичи, Поросцы - в состав Боричевичского, Кудричи, Площево - Городищенского.

Земли упраздняемого Мерчицкого сельсовета с расположенными деревнями включены в состав Поречского (д.Велесница, Рудка) и Ставокского сельсоветов (Бастычи, Лисятичи, Масевичи, Мерчицы, Синин, Твердовка).

Решение принято на основании закона "Об административно-территориальном устройстве Республики Беларусь". Вступает в силу документ после его официального опубликования.-0-
Теги
Брестская область Пинск
Новости рубрики Регионы
Фото из архива Более 35 кг наркотиков изъято во время профмероприятий в Гродненской области
Фото из архива Генпрокуратуры В Кормянском районе на предприятии АПК работникам задерживали различные выплаты, вмешалась прокуратура
Час пик и опасные переходы. ГАИ Минска проверяет соблюдение ПДД пользователями СПМ
Фото из архива Прямые телефонные линии проведут 10 октября облисполкомы и Мингорисполком
Фото из архива В Гомельской области начинается отопительный сезон
Фото из архива В Гродненской области в стабфонды уже заложено 30% от планируемого объема овощей и плодов
  • Главная
  • В Пинском районе упразднены два сельсовета, еще два объединены
    • Главное
    Лукашенко требует от ученых не "сказку", а нужный результат в обеспечении безопасности государства 
    Организацию электронного механизма закупок обсудили на совещании у премьер-министра 
    Рыженков назвал условие встречи Лукашенко и Трампа
    Карта учащегося Беларусбанка - незаменимый финансовый аксессуар в образе вашего ребенка
    Топ-новости
    Главные новости за 6 октября
    ШОС и сфера безопасности. Вольфович посещает с рабочим визитом Пакистан
    Рыженков посетит с визитом Туркменистан
    Рыженков: Минск готов принять переговоры, если к этому готовы Россия и Украина
    Телеканал "Союзный" теперь представлен на портале VIDEOBEL.BY 
    "Беларусь последовательно продвигает миролюбивую и созидательную повестку". Алейник на Ассамблее МПС в Танзании
    Повышение гибкости энергосистемы, внедрение ИИ. Какие задачи стоят перед энергетикой Беларуси?
    Свободно посещать леса можно в трех районах Беларуси
    Манибэк до 5%: Белагропромбанк обновил условия карточных пакетов
    Белорусы победили финнов в Лиге наций, у Шуманского - самый быстрый гол в истории сборной
    "Мы должны больше торговать друг с другом". Посол Узбекистана о перспективах сотрудничества с Беларусью
    Белорусские фристайлисты и горнолыжники получили нейтральные статусы
    Единые подходы в противодействии киберугрозам обсудят на Контртеррористическом форуме 
    Коммерческая недвижимость в "Минск-Мире": скидки до 15% и рассрочка от застройщика
    Не ври, не кради, не опаздывай - 101-летняя ветеран ВОВ Ядвига Еробкина о жизненных принципах
    Реклама
    С нами интереснее
    курсы курсы
    погода погода
    тв программа тв программа
    БЕЛТА + БЕЛТА +
    Темы Все темы
    Неделя Президента Год белорусской женщины "Как это было" // "Как это было: DOC". Проекты БЕЛТА Проект "В теме"  ПЯТИЛЕТКА КАЧЕСТВА Проект "Белорусы в кадре"
    Для обеспечения удобства пользователей сайта используются cookie
    Подробнее
    Белорусское телеграфное агентство
    Спецпроекты
    "НЕДЕЛЯ ПРЕЗИДЕНТА" "По факту: решения Первого" "В теме" "Белорусы в кадре" "Беларусь. Взлет" "ПАРАД ПОБЕДИТЕЛЕЙ: истории и лица" "Цитадели мужества" "Судьбы, сложенные в треугольник" "Партизанская летопись" "Хроника Победы" "За печатью памяти" "Белорусы в космосе" "Традиции суверенной Беларуси" Плакаты БЕЛТА
    Реклама
    Реклама на БЕЛТА
    Клиентам
    Вход для подписчиков Продукты и услуги
    Агентство
    Об агентстве Карьера в БЕЛТА Партнеры Логотип БЕЛТА Политика конфиденциальности Политика в отношении обработки персональных данных Политика в отношении обработки куки (cookies)
    message Telegram Instagram odnoklassniki facebook ВК RSS twitter TikTok videobel.by
    Свежие новости Беларуси
    БЕЛТА - Новости Беларуси, © Авторское право принадлежит БЕЛТА, 1999-2026 гг.
    Гиперссылка на источник обязательна. Условия использования материалов.
    - размещаются материалы рекламно-информационного характера.