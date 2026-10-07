В Пинском районе упразднены два сельсовета, еще два объединены

7 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Изменения в административно-территориальном устройстве Пинского района Брестской области внесены решением областного совета депутатов от 25 сентября №210. Нормативный правовой акт опубликован на Национальном правовом интернет-портале, сообщает БЕЛТА.



В частности, упразднены Каллауровичский и Мерчицкий сельсоветы. Объединяются Дубойский и Молотковичский сельсоветы.



Документом изменены границы 19 сельсоветов. Так, в состав Боричевичского и Городищенского сельсоветов включаются части земель, исключаемых из состава Каллауровичского сельсовета с расположенными на них деревнями. Гольцы, Каллауровичи, Качановичи, Особовичи, Поросцы - в состав Боричевичского, Кудричи, Площево - Городищенского.



Земли упраздняемого Мерчицкого сельсовета с расположенными деревнями включены в состав Поречского (д.Велесница, Рудка) и Ставокского сельсоветов (Бастычи, Лисятичи, Масевичи, Мерчицы, Синин, Твердовка).



Решение принято на основании закона "Об административно-территориальном устройстве Республики Беларусь". Вступает в силу документ после его официального опубликования.-0-