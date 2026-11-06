В Пинском районе открыли памятник детям, погибшим от рук фашистов и их пособников

6 ноября, Пинский район /Корр. БЕЛТА/. В Пинском районе открыли памятный знак детям, погибшим от злодеяний немецко-фашистских захватчиков и их пособников в годы Великой Отечественной войны. В церемонии принял участие заместитель председателя Совета Республики Игорь Брилевич, передает корреспондент БЕЛТА.





Мемориал установили в агрогородке Плещицы. Идея об увековечении памяти погибших детей принадлежит Пинской межрайонной прокуратуре. Предложение поддержал депутатский корпус. В жизнь задумку воплотили благодаря участию в конкурсе гражданских инициатив Брестской областной ассоциации местных Советов депутатов. За счет выделенных средств, а также спонсорской помощи был изготовлен и установлен памятник. В бронзовом монументе на фоне бетонной стены застыли три детские фигурки. Девочка стоит с поникшей головой, закрыв плачущее лицо руками. Мальчишки выглядят помладше. Они открытым взглядом смотрят вдаль, вероятно, не осознавая всей опасности.

Игорь Брилевич подчеркнул, что сохранение исторической памяти белорусы считают своей обязанностью. Ежегодно в стране устанавливают памятники и создают мемориальные зоны, куда приходят люди, чтобы поклониться погибшим в годы войны. "Это не только дань уважения прошлому. Это фундамент нашего настоящего и будущего. Чем больше мы будем хранить память, тем меньше вероятность того, что те страшные события повторятся вновь, - сказал он. - Я рад, что Пинщина продолжает такую работу и что эта инициатива родилась в стенах Плещицкой школы". Заместитель председателя Совета Республики обратил внимание, что в стране традиционно в преддверии 7 ноября открывают различные промышленные, социальные, инфраструктурные и другие объекты. Пинский район внес свой вклад в сохранение мира на белорусской земле. Игорь Брилевич подчеркнул, что сохранение исторической памяти белорусы считают своей обязанностью. Ежегодно в стране устанавливают памятники и создают мемориальные зоны, куда приходят люди, чтобы поклониться погибшим в годы войны. "Это не только дань уважения прошлому. Это фундамент нашего настоящего и будущего. Чем больше мы будем хранить память, тем меньше вероятность того, что те страшные события повторятся вновь, - сказал он. - Я рад, что Пинщина продолжает такую работу и что эта инициатива родилась в стенах Плещицкой школы". Заместитель председателя Совета Республики обратил внимание, что в стране традиционно в преддверии 7 ноября открывают различные промышленные, социальные, инфраструктурные и другие объекты. Пинский район внес свой вклад в сохранение мира на белорусской земле.

По словам Игоря Брилевича, с каждым годом число гражданских инициатив в регионах Беларуси неуклонно растет. Люди активно и охотно включаются в это движение, озвучивают предложения, чтобы сделать свои населенные пункты еще краше и комфортнее. "В 2024 году в целом по стране было реализовано порядка 70 гражданских инициатив. Уже на сейчас их количество выросло практически в два раза, соответственно, и суммы, которые направляются на эти цели. Они реализовываются во всех без исключения областях и районах. Отрадно, что во всех регионах есть гражданские инициативы, посвященные увековечению памяти о Великой Отечественной войне. Кроме того, реализуются проекты, направленные на улучшение инфраструктуры, качества жизни", - подытожил зампредседателя Совета Республики.-0- По словам Игоря Брилевича, с каждым годом число гражданских инициатив в регионах Беларуси неуклонно растет. Люди активно и охотно включаются в это движение, озвучивают предложения, чтобы сделать свои населенные пункты еще краше и комфортнее. "В 2024 году в целом по стране было реализовано порядка 70 гражданских инициатив. Уже на сейчас их количество выросло практически в два раза, соответственно, и суммы, которые направляются на эти цели. Они реализовываются во всех без исключения областях и районах. Отрадно, что во всех регионах есть гражданские инициативы, посвященные увековечению памяти о Великой Отечественной войне. Кроме того, реализуются проекты, направленные на улучшение инфраструктуры, качества жизни", - подытожил зампредседателя Совета Республики.-0-





Фото Брестского облисполкома