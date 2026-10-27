27 октября, Брест /Корр. БЕЛТА/. В Пинский РОВД обратился 25-летний местный житель, из квартиры которого пропало более 20 тыс. рублей в эквиваленте. Об этом сообщили БЕЛТА в УВД Брестского облисполкома.
Правоохранители установили, что к краже причастен его 26-летний сводный брат, который имел доступ в квартиру. Пока родственник был в отъезде, он похитил деньги и проиграл их в онлайн-казино.
Чтобы скрыть преступление, злоумышленник купил сувенирные деньги, сделал из них "куклы" и положил туда, где хранились сбережения.
Возбуждено уголовное дело по ч.3 ст.205 УК, санкция которой предусматривает до семи лет лишения свободы.-0-
Регионы
27 октября 2026, 15:53
В Пинском районе мужчина украл у сводного брата более 20 тыс. рублей и проиграл их в онлайн-казино
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