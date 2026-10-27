В Пинском районе мужчина украл у сводного брата более 20 тыс. рублей и проиграл их в онлайн-казино 

27 октября, Брест /Корр. БЕЛТА/. В Пинский РОВД обратился 25-летний местный житель, из квартиры которого пропало более 20 тыс. рублей в эквиваленте. Об этом сообщили БЕЛТА в УВД Брестского облисполкома.



Правоохранители установили, что к краже причастен его 26-летний сводный брат, который имел доступ в квартиру. Пока родственник был в отъезде, он похитил деньги и проиграл их в онлайн-казино.



Чтобы скрыть преступление, злоумышленник купил сувенирные деньги, сделал из них "куклы" и положил туда, где хранились сбережения.



Возбуждено уголовное дело по ч.3 ст.205 УК, санкция которой предусматривает до семи лет лишения свободы.-0-