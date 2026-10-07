В первый раз отдал деньги, во второй - хотел продать квартиру. Житель Витебска дважды попался на уловки мошенников





По данным следствия, в июле 2026 года 60-летний житель Витебска стал жертвой аферистов и передал курьеру 2 тыс. рублей. Посыльного задержали, было возбуждено уголовное дело. Но витебчанин не прекратил общение с мошенниками. Он им рассказал, как приезжали следователи, допрашивали. Злоумышленники же убедили его, что настоящие правоохранители - это они, а приезжавшие следователи - ненастоящие.





Спустя время аферисты уговорили мужчину продать жилье и нашли риелтора для сделки. При этом пообещали, что квартира будет возвращена. Он отчитывался о каждом этапе продажи перед кураторами в мессенджере, в том числе о получении задатка в 3 тыс. рублей. Квартиру планировал реализовать за 125 тыс. рублей. Сомнения у него появились после услышанной фразы о том, что "продажа квартиры поможет поймать аферистов из Украины". Мужчина заподозрил неладное и решил обратиться в правоохранительные органы.





Витебский городской отдел Следственного комитета возбудил уголовное дело по ч.1 ст.14, ч.4 ст.209 (покушение на мошенничество, совершенное в особо крупном размере) Уголовного кодекса Беларуси.-0-

7 октября, Витебск /Корр. БЕЛТА/. Пожилой мужчина из Витебска собирался продать собственную квартиру, поверив телефонным аферистам. Об этом БЕЛТА сообщили в УСК по Витебской области.