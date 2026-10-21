"> "В ответе не только за себя". Брестчане рассказали, как отцовство изменило их самих и жизнь

Общаясь с мужчинами, председатель Брестского горисполкома Сергей Лободинский подчеркнул, что День отца становится одним из ориентиров для сохранения семейных ценностей.-0-

21 октября, Брест /Корр. БЕЛТА/. В Бресте в душевной обстановке 12 многодетных пап, которые трудятся в разных сферах, поздравили с Днем отца, передает корреспондент БЕЛТА.Для сыновей и дочерей мужчин устроили экскурсию по Брестскому театру кукол и провели мастер-классы.Денис Бобровский вместе с супругой воспитывает троих детей. По словам мужчины, став отцом, изменился он сам и его отношение к миру. "Быть отцом - большая ответственность. Ведь я в ответе не только за себя, а еще за детей и супругу. Это непросто, нужно думать, как обеспечить семью, позаботиться обо всех, помочь детям, чтобы они всесторонне развивались. Делаю все, чтобы родные ни в чем не нуждались", - описал одну из сторон отцовства мужчина.С рождением детей в его жизни появилось множество приятных и радостных моментов. Ему доставляет удовольствие видеть, как сыновья и дочь растут, меняются и взрослеют. "Хотелось бы пожелать, чтобы у всех людей была возможность почувствовать себя папой и мамой. Это очень круто. Считаю правильным, что в нашей стране начали отмечать День отца. Ведь в воспитании детей участвуют как женщина, так и мужчина. У каждого из них свои обязанности в семье", - подчеркнул Денис Бобровский.Отец научил его многим вещам, которые он передает уже своим детям. Одно из них - бережное отношение к женщинам. "Дети берут пример с родителей и потом поступают так же. Стараюсь постоянно оказывать жене и дочке знаки внимания, баловать их, чтобы были счастливы", - добавил брестчанин.В семье Алексея Павловского растут двое сыновей и дочка. Своей жизни без них теперь мужчина не представляет. "Жизнь, конечно, стала более разнообразной. Детям нужно уделять много внимания и времени, любви и заботы. Стараемся привить им такие качества, как честность, добросовестность, верность. Обязательно быть трудолюбивыми, без этого никуда", - убежден многодетный отец.У Александра Старовойтова три дочери. Девочки своим появлением на свет принесли в его жизнь большое счастье. "Много времени приходится проводить на работе. Супруга берет на себя значительную часть в воспитании детей. Девочки меня постоянно радуют. Старшей дочери 13 лет. Очень приятно, когда приходишь домой, а она приготовила что-то вкусненькое. Средняя дочь за старшей тянется. Младшей только три года. Ей достаточно просто подбежать и обнять, - поделился мужчина рецептом своего лучшего антистресса. - В необходимые моменты стараюсь оказать поддержку, побаловать подарками, поблагодарить, обнять. Доверие у нас в приоритете априори: по любому вопросу девочки могут обращаться".