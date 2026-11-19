19 ноября, Витебск /Алеся Пушнякова - БЕЛТА/. Как выстраивать более эффективные логистические цепочки, какие направления являются перспективными и с помощью чего можно оптимизировать затраты, представители транспортных компаний и практики из сферы бизнеса обсуждают на II Витебском логистическом форуме "Товар + пункт назначения = экспорт", передает корреспондент БЕЛТА.





Эксперты из транспортной сферы отмечают, что за последние четыре года существенно поменялись не только направления экспорта из Беларуси и России, но и в целом вся система логистики. Геополитическая ситуация в этом году заставила многих руководителей предприятий иначе посмотреть не только на наземные, но и морские пути доставки грузов.

Модератор форума, гендиректор одной из российских компаний, занимающихся в том числе морскими перевозками, Алексей Гагаринов подчеркнул, что сейчас идет борьба за логистические пути, контроль над различными транспортными артериями. "Это отражается на перевозке грузов и в итоге влияет на нашу повседневную жизнь, цены в магазинах. Здесь собрались люди, которые хотят поделиться своим практическим опытом. В сфере логистики очень многое поменялось с момента, когда были наложены санкции на наши страны, ушли глобальные перевозчики из российских портов, что также отразилось и на белорусском рынке, потому что были закрыты основные порты отгрузки и перевалки, прежде всего в Прибалтике. Здесь мы даже больше говорим о строительстве чего-то нового, чем об изменении старых логистических схем. Я заметил в наших дружественных странах, что производители неохотно реагируют на перемены, такое ощущение, что они стараются жить в ситуации до 2022 года, а уже пора выходить из того времени. Люди, принимающие решения, должны думать, как правильно выстроить новые логистические пути", - рассказал он, добавив, что даже при оставшихся старых сообщениях на западном направлении сейчас можно более активно пользоваться маршрутами в Азию, на Ближний Восток, потому что там больше перспектив. Модератор форума, гендиректор одной из российских компаний, занимающихся в том числе морскими перевозками, Алексей Гагаринов подчеркнул, что сейчас идет борьба за логистические пути, контроль над различными транспортными артериями. "Это отражается на перевозке грузов и в итоге влияет на нашу повседневную жизнь, цены в магазинах. Здесь собрались люди, которые хотят поделиться своим практическим опытом. В сфере логистики очень многое поменялось с момента, когда были наложены санкции на наши страны, ушли глобальные перевозчики из российских портов, что также отразилось и на белорусском рынке, потому что были закрыты основные порты отгрузки и перевалки, прежде всего в Прибалтике. Здесь мы даже больше говорим о строительстве чего-то нового, чем об изменении старых логистических схем. Я заметил в наших дружественных странах, что производители неохотно реагируют на перемены, такое ощущение, что они стараются жить в ситуации до 2022 года, а уже пора выходить из того времени. Люди, принимающие решения, должны думать, как правильно выстроить новые логистические пути", - рассказал он, добавив, что даже при оставшихся старых сообщениях на западном направлении сейчас можно более активно пользоваться маршрутами в Азию, на Ближний Восток, потому что там больше перспектив.

Представители сферы железнодорожных перевозок из нашей республики также поделились своим опытом. "Важно учитывать, что в Беларуси открылся крупный контейнерный терминал в индустриальном парке "Великий камень". Он позволяет принимать полносоставные поезда в 71 вагон и как в импортном, так и экспортном сообщении отправлять грузы. Это точка консолидации позволяет экспортерам сократить издержки, сегодня через этот терминал пролегает Единый шелковый путь из Китая. Здесь могут обрабатывать крупные грузопотоки Евразийского сообщества, ближайших соседей. Мы сегодня работаем как терминал в железнодорожном сообщении, работаем с автопарком, обрабатываем контейнеры - здесь может размещаться до 2,7 тыс. единиц одномоментно. Железнодорожное сообщение сегодня является одним из самых надежных и стабильных видов транспорта, мы можем привезти любой груз из Китая в Беларусь и отправить товары в обратном направлении", - отметил директор по развитию ЗАО "Евразийский железнодорожный гейтвэй" Александр Скачковский. Представители сферы железнодорожных перевозок из нашей республики также поделились своим опытом. "Важно учитывать, что в Беларуси открылся крупный контейнерный терминал в индустриальном парке "Великий камень". Он позволяет принимать полносоставные поезда в 71 вагон и как в импортном, так и экспортном сообщении отправлять грузы. Это точка консолидации позволяет экспортерам сократить издержки, сегодня через этот терминал пролегает Единый шелковый путь из Китая. Здесь могут обрабатывать крупные грузопотоки Евразийского сообщества, ближайших соседей. Мы сегодня работаем как терминал в железнодорожном сообщении, работаем с автопарком, обрабатываем контейнеры - здесь может размещаться до 2,7 тыс. единиц одномоментно. Железнодорожное сообщение сегодня является одним из самых надежных и стабильных видов транспорта, мы можем привезти любой груз из Китая в Беларусь и отправить товары в обратном направлении", - отметил директор по развитию ЗАО "Евразийский железнодорожный гейтвэй" Александр Скачковский.

Генеральный директор Витебского отделения Белорусской торгово-промышленной палаты, выступившей организатором форума, Наталья Воробьева подчеркнула, что в качестве докладчиков пригласили представителей реального сектора экономики. "Это специалисты и эксперты-практики, руководители компаний и предприятий, то есть люди, от которых зависит принятие решений, как быстро, надежно, а главное, выгодно доставить белорусскую продукцию до покупателя. Мы проводим уже второй логистический форум. В прошлом году эта площадка собрала около 150 предприятий. И то, что мы снова собираем профессиональное сообщество, свидетельствует, что логистическая тема действительно актуальна для бизнеса. Мы принципиально ставили задачу пригласить не теоретиков, а практиков, которые знают проблемы изнутри, могут рассказать о возможных решениях. На мероприятии мы рассматриваем всю цепочку внешнеторговых поставок от выбора маршрута до финансового закрытия сделки. Нам хотелось бы, чтобы участники форума смогли услышать разные точки зрения, задать вопросы, сформировать свои заключения, найти новые возможности для будущего развития", - рассказала она журналистам. Генеральный директор Витебского отделения Белорусской торгово-промышленной палаты, выступившей организатором форума, Наталья Воробьева подчеркнула, что в качестве докладчиков пригласили представителей реального сектора экономики. "Это специалисты и эксперты-практики, руководители компаний и предприятий, то есть люди, от которых зависит принятие решений, как быстро, надежно, а главное, выгодно доставить белорусскую продукцию до покупателя. Мы проводим уже второй логистический форум. В прошлом году эта площадка собрала около 150 предприятий. И то, что мы снова собираем профессиональное сообщество, свидетельствует, что логистическая тема действительно актуальна для бизнеса. Мы принципиально ставили задачу пригласить не теоретиков, а практиков, которые знают проблемы изнутри, могут рассказать о возможных решениях. На мероприятии мы рассматриваем всю цепочку внешнеторговых поставок от выбора маршрута до финансового закрытия сделки. Нам хотелось бы, чтобы участники форума смогли услышать разные точки зрения, задать вопросы, сформировать свои заключения, найти новые возможности для будущего развития", - рассказала она журналистам.