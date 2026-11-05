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В Осиповичском районе прокуратура отменила закупку строительных материалов на сумму 100 тыс. рублей

Опубликовано:

Логотип БелТА
Регионы
05 ноября 2026, 11:42

В Осиповичском районе прокуратура отменила закупку строительных материалов на сумму 100 тыс. рублей

Фото Генпрокуратура
Фото Генпрокуратура
Фото Генпрокуратура
5 ноября, Могилев /Корр. БЕЛТА/. Прокуратура Осиповичского района отменила процедуру закупки в одной из сельскохозяйственных организаций района. Об этом БЕЛТА сообщили в службе информации прокуратуры Могилевской области.

Представители прокуратуры во время надзорной деятельности установили нарушения законодательства при проведении сельскохозяйственной организацией процедуры закупки бетонной смеси.

Так, должностное лицо, ответственное за проведение процедуры, при проведении закупки за счет собственных средств допустило нарушение установленных требований. Кроме того, сельхозорганизацией не был соблюден срок для подачи предложений в процедуре закупки, установленный утвержденным в организации Положением о закупках товаров (работ, услуг) при строительстве за счет собственных средств.

По требованию прокуратуры Осиповичского района незаконная процедура закупки предприятия на сумму 100 тыс. рублей отменена. Прокурор Осиповичского района объявил должностному лицу, допустившему нарушение, официальное предупреждение о недопустимости повторного нарушения законодательства.-0-
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