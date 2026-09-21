В Оршанском районе бригадир и слесарь похитили более 1,1 тонны комбикорма

21 сентября, Витебск /Корр. БЕЛТА/. В Оршанском районе бригадир и слесарь сельхозпредприятия похитили более 1,1 т комбикорма. Об этом БЕЛТА сообщили в отделе информации прокуратуры Витебской области.



Прокурор Оршанского района поддержала в суде обвинение по уголовному делу в отношении 50-летней бригадира молочно-товарной фермы и 37-летнего слесаря одного из местных сельскохозяйственных предприятий. Им инкриминировано хищение путем злоупотребления служебными полномочиями по предварительному сговору. Уголовное дело рассмотрено в выездном судебном заседании в здании сельхозпредприятия.



Согласно материалам дела, работники распределили между собой роли и совершили хищение имущества. Бригадир передала слесарю ключ от зерносклада, который проник в помещение, где расфасовал в 35 мешков более 1,1 т комбикорма. Затем на личном мотоблоке перевез пять мешков похищенного корма по месту своего жительства. Оставшиеся 30 реализовал за наличный расчет. Полученные средства соучастники распределили между собой.



Сельскохозяйственному предприятию был причинен вред на сумму почти 500 рублей.



Комбикорм в полном объеме возвращен сельскохозяйственному предприятию. На основании ч.2 ст.210 УК каждому назначено наказание в виде ограничения свободы без направления в исправительное учреждение открытого типа на срок 2 года без штрафа и с лишением права занимать должности, связанные с выполнением административно-хозяйственных обязанностей, на 3 года. Мотоблок, на котором перевозился похищенный комбикорм, обращен в доход государства.



Приговор суда не вступил в законную силу, может быть обжалован и опротестован в апелляционном порядке.-0-