6 ноября, Брест /Корр. БЕЛТА/. В агрогородке Ольшаны Столинского района открыли пожарный аварийно-спасательный пост, передает корреспондент БЕЛТА.
В церемонии приняли участие министр по чрезвычайным ситуациям Вадим Синявский и заместитель председателя облисполкома Александр Максимчук.
Вадим Синявский отметил, что Столинский район, и в частности Ольшаны, динамично развивается, поэтому обеспечение надежной инфраструктуры безопасности в интересах людей имеет первостепенное значение. "Главный залог нашего успеха в развитии аварийно-спасательной службы - люди. Это наши подразделения, которые первыми прибывают на помощь попавшим в беду. Защита населенных пунктов и объектов экономики идет через такие подразделения, как этот пожарный аварийно-спасательный пост, через укрепление его материально-технической базы, экипировки спасателей и техники. Сегодня мы вручили сертификаты на новую пожарную автоцистерну. Это позволит оперативно решать весь комплекс задач, с которыми сталкиваются работники МЧС", - подчеркнул министр.
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Регионы
06 ноября 2026, 15:44
В Ольшанах Столинского района открыли пожарный аварийно-спасательный пост
Скриншот видео МЧС
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