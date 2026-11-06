В Ольшанах Столинского района открыли пожарный аварийно-спасательный пост

6 ноября, Брест /Корр. БЕЛТА/. В агрогородке Ольшаны Столинского района открыли пожарный аварийно-спасательный пост, передает корреспондент БЕЛТА.



В церемонии приняли участие министр по чрезвычайным ситуациям Вадим Синявский и заместитель председателя облисполкома Александр Максимчук.



Вадим Синявский отметил, что Столинский район, и в частности Ольшаны, динамично развивается, поэтому обеспечение надежной инфраструктуры безопасности в интересах людей имеет первостепенное значение. "Главный залог нашего успеха в развитии аварийно-спасательной службы - люди. Это наши подразделения, которые первыми прибывают на помощь попавшим в беду. Защита населенных пунктов и объектов экономики идет через такие подразделения, как этот пожарный аварийно-спасательный пост, через укрепление его материально-технической базы, экипировки спасателей и техники. Сегодня мы вручили сертификаты на новую пожарную автоцистерну. Это позволит оперативно решать весь комплекс задач, с которыми сталкиваются работники МЧС", - подчеркнул министр.



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