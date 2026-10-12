В Октябрьском районе рабочий предприятия лишился пальцев на руке. Взыскать компенсацию помог суд

12 октября, Гомель /Корр. БЕЛТА/. Суд Октябрьского района помог рабочему взыскать 20 тыс. рублей в качестве денежной компенсации морального вреда, причиненного жизни и здоровью из-за производственной травмы, сообщили БЕЛТА в Гомельском областном суде.



Житель Октябрьского района трудился разнорабочим на предприятии, где и получил травму. "Установлено, что инцидент произошел при распиловке древесины на обрезном станке. Мужчина получил менее тяжкие телесные повреждения, в том числе перенес неполную травматическую ампутацию пальцев левой кисти", - сообщили в суде.



Истец просил суд взыскать с ответчика в его пользу 55 тыс. рублей денежной компенсации морального вреда, а также понесенные по делу судебные расходы.



В судебном заседании хирург центральной райбольницы подтвердила: после стационарного лечения в Минске истец осенью 2025 года поступил на амбулаторное лечение в ЦРБ. У пациента были повреждены пальцы на руке. Несколько месяцев, до середины весны 2026-го, он находился на больничном.



"Заключением МРЭК на 20% уменьшена его трудоспособность как подсобного рабочего. Свидетель также показала, что гарантий полного восстановления функций пальцев нет, истцу предстоит операция и после нее достаточно продолжительное восстановление. Факт причинения телесных повреждений истцу установлен приговором суда Октябрьского района Гомельской области, который вступил в законную силу", - рассказали в областном суде.



"Вред истцу причинен в результате действий работника ответчика при исполнении своих трудовых обязанностей. Обрезной станок, на котором производилась работа, принадлежит предприятию, является источником повышенной опасности, поскольку представляет собой силовой механизм с вращательными элементами, способными причинить вред здоровью и жизни. В соответствии с ч.1 ст.948 ГК, юридические лица и граждане, деятельность которых связана с повышенной опасностью для окружающих, обязаны возместить вред, причиненный источником повышенной опасности, если не докажут, что вред возник вследствие непреодолимой силы или умысла потерпевшего. Обязанность возмещения вреда возлагается на юрлицо или гражданина, которые владеют источником повышенной опасности на праве собственности либо на ином законном основании", - пояснили специалисты.



Причины произошедшего отражены в акте о несчастном случае. В частности, к ЧП на предприятии привел допуск потерпевшего к проведению работ без стажировки и проверки знаний по вопросам охраны труда.



Решением суда Октябрьского района Гомельской области постановлено взыскать с ответчика в пользу истца денежную компенсацию морального вреда в размере 20 тыс. рублей. Разрешен и вопрос о судебных расходах. При этом суд учел характер причиненных мужчине телесных повреждений, повлекших физические и нравственные страдания, период лечения и реабилитации, а также грубую неосторожность самого потерпевшего.



Решение суда вступило в законную силу.-0-