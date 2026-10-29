В одном из ТЦ в Минском районе обнаружили сетку для отлова птиц. В ситуации разбиралось Минприроды

29 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В социальных сетях обеспокоенность у граждан вызвала установка сетки для отлова птиц в торговом центре "Яркий", расположенном в Минском районе. В Министерстве природных ресурсов и охраны окружающей среды разобрались в ситуации. Об этом сообщили БЕЛТА в пресс-службе ведомства.





На место были направлены сотрудники Минской районной инспекции природных ресурсов и охраны окружающей среды и представители Минского зонального центра гигиены и эпидемиологии. Фактов гибели птиц не подтвердилось.





В администрации торгового центра подчеркнули, что с наступлением холодов птицы залетают в торговые залы, и для решения проблемы в этом сезоне решили использовать специальную сетку для отлова. Однако при попадании птиц ее сразу снимают и выпускают пернатых на волю.





Администрации ТЦ "Яркий" направили официальное требование доработать конструкции и сделать их безопасными для птиц. Как отметил начальник районной инспекции в письме указано о необходимости проведения комплекса мероприятий, направленных на недопущение попадания птиц на территорию и конструкции торгового центра.-0-