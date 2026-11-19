19 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Новые площади Минского городского технопарка на ул.Центральной займут шесть компаний. Строительство пяти современных производственных корпусов на объекте уже завершается. Об этом во время выездного совещания под руководством председателя Мингорисполкома Владимира Кухарева рассказал директор технопарка Владимир Давидович, передает корреспондент БЕЛТА.

Из пяти корпусов три были реконструированы с возведением пристроек, еще два построены с нуля. Как рассказал директор технопарка, строительно-монтажные работы на объекте завершены, продолжается финальная отделка помещений. "Сейчас мы оформляем необходимую документацию для ввода объекта в эксплуатацию", - отметил он.

Резиденты, которые займут новые площади, уже определены. Компании начали завозить и монтировать технологическое оборудование. "Планируем, что до конца текущего года основное оборудование будет установлено, а в I квартале 2027 года предприятия выйдут на полноценный выпуск продукции", - добавил Владимир Давидович.

По словам директора, шесть компаний-резидентов специализируются на выпуске технологического оборудования, специальных смесей, компаундов для горнодобывающей промышленности, оборудования для переработки пищевых продуктов, а также различной техники - воздушной и наземной. "Общая площадь объекта составляет 17,5 тыс. кв.м, преимущественно это производственные зоны. В то же время здесь оборудованы встроенные бытовые помещения: душевые, санузлы, комнаты приема пищи, мастерские. Площади соответствуют самым высоким стандартам, поэтому предприятия стремятся как можно быстрее запустить здесь производственный процесс", - подчеркнул он.