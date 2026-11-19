19 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Новые площади Минского городского технопарка на ул.Центральной займут шесть компаний. Строительство пяти современных производственных корпусов на объекте уже завершается. Об этом во время выездного совещания под руководством председателя Мингорисполкома Владимира Кухарева рассказал директор технопарка Владимир Давидович, передает корреспондент БЕЛТА.
Из пяти корпусов три были реконструированы с возведением пристроек, еще два построены с нуля. Как рассказал директор технопарка, строительно-монтажные работы на объекте завершены, продолжается финальная отделка помещений. "Сейчас мы оформляем необходимую документацию для ввода объекта в эксплуатацию", - отметил он.
Резиденты, которые займут новые площади, уже определены. Компании начали завозить и монтировать технологическое оборудование. "Планируем, что до конца текущего года основное оборудование будет установлено, а в I квартале 2027 года предприятия выйдут на полноценный выпуск продукции", - добавил Владимир Давидович.
По словам директора, шесть компаний-резидентов специализируются на выпуске технологического оборудования, специальных смесей, компаундов для горнодобывающей промышленности, оборудования для переработки пищевых продуктов, а также различной техники - воздушной и наземной. "Общая площадь объекта составляет 17,5 тыс. кв.м, преимущественно это производственные зоны. В то же время здесь оборудованы встроенные бытовые помещения: душевые, санузлы, комнаты приема пищи, мастерские. Площади соответствуют самым высоким стандартам, поэтому предприятия стремятся как можно быстрее запустить здесь производственный процесс", - подчеркнул он.
Одним из резидентов, уже приступивших к обустройству на новой площадке, стала компания "Евролиния". "Новые условия нас полностью устраивают: здание подходит по габаритам и выполнено качественно. Впереди - дооснащение внутреннего пространства под наши задачи", - рассказал директор компании Игорь Козловский.
Прямо напротив достроенных корпусов Минский городской технопарк уже приступил к созданию еще одной площадки. Поставлена задача обеспечить ее ввод в эксплуатацию в 2028 году. "Площадь нового объекта составит 25 тыс. кв.м. Несмотря на то что строительные работы только начались, эти площади уже распределены между будущими резидентами", - сообщил Владимир Давидович.
Как уточнил начальник центра обслуживания "Центральная" технопарка Виктор Муравицкий, освоение этой территории разделено на две очереди. Первая включает снос ветхих строений и сейчас находится в стадии реализации, вторая предусматривает строительство порядка семи новых корпусов.
В свою очередь глава администрации Заводского района Владимир Шибеко отметил высокую значимость проекта для развития территории, поскольку новые корпуса возводятся на площадях, которые ранее использовались неэффективно. "С экономической точки зрения это создание рабочих мест, рост экспортной выручки и налоговых поступлений в бюджет. Мы видим высокий интерес со стороны бизнеса: субъекты хозяйствования, которые регистрируются в Заводском районе, активно интересуются возможностями стать резидентами технопарка", - резюмировал он.-0-
Фото Рамиля Насибулина