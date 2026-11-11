11 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Ленинском, Заводском, Советском и Первомайском районах Минска с 16 ноября 2026 года и до конца отопительного сезона в сетевую воду трубопроводов тепловых сетей добавят специальный пищевой краситель - флуоресцеин. Об этом сообщили БЕЛТА в РУП "Минскэнерго".
Краситель используют для оперативного обнаружения утечек и случаев несанкционированного использования теплоносителя, а также для проверки герметичности водонагревателей.
Сам флуоресцеин абсолютно безопасен для здоровья человека и окружающей среды, разрешен к применению Минздравом согласно требованиям Санэпиднадзора.
При утечках, окрашенных в светло-зеленый цвет, или появлении окрашенной воды в системах горячего водоснабжения минчан просят проинформировать об этом профильные службы по номерам телефонов: 298-27-27, 298-27-37.-0-
Регионы
11 ноября 2026, 15:45
В нескольких районах Минска в тепловых сетях окрасят воду для выявления утечек
Фото РУП "Минскэнерго"
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