В Наровле учащегося колледжа лишили права распоряжаться доходами: в прокуратуре объяснили причины 

7 октября, Гомель /Корр. БЕЛТА/. В Наровле учащийся колледжа нерационально тратил деньги, в связи с чем его лишили права распоряжаться доходами до 18 лет. Подробности дела и механизм такой защиты прав и законных интересов подростков разъяснили БЕЛТА в прокуратуре Гомельской области.



"Как было установлено, учащийся имеет статус ребенка, оставшегося без попечения родителей, он находится на полном гособеспечении. Его законным представителем признан директор колледжа, в котором обучается парень. Подросток ежемесячно получал стипендию и выплаты, предусмотренные положением об условиях и порядке предоставления государственного обеспечения детям-сиротам, детям, оставшимся без попечения родителей, а также ему ежеквартально предоставлялась компенсация на приобретение одежды и продуктов питания", - рассказали в областной прокуратуре.



Работники прокуратуры изучили условия проживания подростка в общежитии колледжа. Проверяющие обратили внимание на факты ненадлежащего обеспечения его предметами первой необходимости. "Недостаточным было количество продуктов питания, соответствующих возрастным особенностям несовершеннолетнего. Обычно он покупал себе чипсы и газировку. При наличии трехразового питания в столовой учебного заведения парень оставался в выходные и праздничные дни, каникулярный период без продуктов питания. К тому же у молодого человека отсутствовала одежда по сезону и средства личной гигиены. Поступающие деньги он тратил нерационально", - пояснили в прокуратуре.



Администрация колледжа проводила профилактическую и разъяснительную работу, стараясь помочь парню сформировать навыки рационального распоряжения деньгами. Однако положительного эффекта достичь не удалось.



Кроме того, за нахождение в общежитии в состоянии алкогольного опьянения парень был привлечен к административной ответственности по ч.1 ст.19.3 КоАП.



"Согласно п.4 ст.25 Гражданского кодекса при наличии достаточных оснований суд по ходатайству родителей, усыновителей или попечителя либо органа опеки и попечительства может ограничить или лишить несовершеннолетнего в возрасте от 14 до 18 лет права самостоятельно распоряжаться своими заработком, стипендией или иными доходами. Поэтому для защиты прав и законных интересов несовершеннолетнего, а также профилактики совершения им противоправных деяний прокурор Наровлянского района обратился в суд с заявлением о лишении подростка права самостоятельно распоряжаться стипендией и иными доходами", - подчеркнули в областной прокуратуре.



Суд удовлетворил заявление прокурора и лишил учащегося права самостоятельно распоряжаться своими доходами до наступления совершеннолетия. Решение суда не вступило в законную силу.-0-