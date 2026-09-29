29 сентября, Гомель /Корр. БЕЛТА/. В Мозыре оперативники раскрыли дерзкую кражу из торгового павильона, сообщили БЕЛТА в УВД Гомельского облисполкома.
Индивидуальный предприниматель сообщил в милицию, что ночью неизвестный проник в арендуемый им павильон на остановке и похитил внушительный объем товара и выручку. "Добычей злоумышленника стали наличные деньги из кассы, крупная партия электронных парогенераторов и жидкостей для их заправки, три бутылки газированного напитка", - рассказали в УВД.
Чтобы замести следы, вор забрал и внутреннюю камеру видеонаблюдения. Общая сумма причиненного предпринимателю материального ущерба превысила 6 тыс. рублей.
Правоохранители восстановили маршрут передвижения ночного визитера и в кратчайшие сроки установили его личность. Похитителем оказался 17-летний житель Ельска.
Возбуждено уголовное дело. В УВД напомнили, что уголовная ответственность за кражу наступает с 14-летнего возраста.-0-
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В Мозыре подросток украл из торгового павильона выручку и крупную партию товара
29 сентября 2026, 10:41
В Мозыре подросток украл из торгового павильона выручку и крупную партию товара
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