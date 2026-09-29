В Мозыре подросток украл из торгового павильона выручку и крупную партию товара

29 сентября, Гомель /Корр. БЕЛТА/. В Мозыре оперативники раскрыли дерзкую кражу из торгового павильона, сообщили БЕЛТА в УВД Гомельского облисполкома.



Индивидуальный предприниматель сообщил в милицию, что ночью неизвестный проник в арендуемый им павильон на остановке и похитил внушительный объем товара и выручку. "Добычей злоумышленника стали наличные деньги из кассы, крупная партия электронных парогенераторов и жидкостей для их заправки, три бутылки газированного напитка", - рассказали в УВД.



Чтобы замести следы, вор забрал и внутреннюю камеру видеонаблюдения. Общая сумма причиненного предпринимателю материального ущерба превысила 6 тыс. рублей.



Правоохранители восстановили маршрут передвижения ночного визитера и в кратчайшие сроки установили его личность. Похитителем оказался 17-летний житель Ельска.



Возбуждено уголовное дело. В УВД напомнили, что уголовная ответственность за кражу наступает с 14-летнего возраста.-0-