В Мостовском районе после проверки прокуратуры увековечены имена 160 расстрелянных фашистами сельчан

10 ноября, Гродно /Корр. БЕЛТА/. В Мостовском районе по результатам надзорных мероприятий прокуратуры увековечена память погибших жителей деревень Задворье и Песчанка. Об этом сообщили БЕЛТА в прокуратуре Гродненской области.



В ходе проверки прокуратурой выявлено, что в деревне Задворье находится захоронение, где погребены 260 мирных жителей этого населенного пункта и деревни Песчанка, расстрелянных немецко-фашистскими захватчиками 17 декабря 1942 года во время карательной операции "Гамбург".



В годы Великой Отечественной войны деревня Задворье оказалась в гуще партизанского движения, которое организовалось в Липичанской пуще. Многие ее жители стали бойцами партизанских отрядов, другие помогали им всем, чем могли. Трагедия настигла деревню в декабре 1942 года - жителей расстреляли, а дома сожгли. После окончания войны на месте сожженной деревни было построено 36 новых домов.



В ходе проведенной архивно-исследовательской работы установлены имена 160 погибших сельчан. При этом надмогильные сооружения с их именами не были установлены. В целях сохранения памяти о жертвах геноцида прокурор района потребовал от Мостовского райисполкома установить на месте захоронения мемориальные плиты.



Требование надзорного ведомства оперативно исполнено - надмогильные сооружения с известными именами погребенных жертв фашистских захватчиков установлены.-0-