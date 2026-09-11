В Могилевском районе поздравили механизатора, преодолевшего рубеж в 7 тыс. тонн намолоченного зерна

Поддержать рекордсмена приехала вся семья: супруга Ольга, сыновья Дмитрий и Игорь и дочь Эвелина. Пока отец работает в поле, дети берут на себя часть обязанностей по хозяйству. "Очень гордимся нашим папой, особенно когда видим его в новостях, газетах и по телевизору. В период жатвы стараемся оберегать его, находим нужные слова поддержки. В редкие дождливые дни, когда в поле вынужденный перерыв, даем ему полноценно отдохнуть - не загружаем бытовыми задачами и лишней информацией. Понимаем, что это большой общий важный для страны труд, который приносит пользу и для нашей семьи", - рассказала Ольга Май. Поддержать рекордсмена приехала вся семья: супруга Ольга, сыновья Дмитрий и Игорь и дочь Эвелина. Пока отец работает в поле, дети берут на себя часть обязанностей по хозяйству. "Очень гордимся нашим папой, особенно когда видим его в новостях, газетах и по телевизору. В период жатвы стараемся оберегать его, находим нужные слова поддержки. В редкие дождливые дни, когда в поле вынужденный перерыв, даем ему полноценно отдохнуть - не загружаем бытовыми задачами и лишней информацией. Понимаем, что это большой общий важный для страны труд, который приносит пользу и для нашей семьи", - рассказала Ольга Май.

Фото Олега Фойницкого Фото Олега Фойницкого

11 сентября, Могилевский район /Корр. БЕЛТА/. Рубеж в 7 тыс. т намолоченного зерна преодолел комбайнер ЗАО "Серволюкс-Агро" Сергей Май. Он входит в число лидеров уборочной в Беларуси, достигших такого результата в текущем сезоне, передает корреспондент БЕЛТА.Торжественное чествование труженика и его семьи прошло в поле вблизи агрогородка Махово. На момент поздравления на счету Сергея Мая было 7055 т зерна нового урожая, причем работа еще продолжалась: механизатор планировал трудиться до позднего вечера.Поздравить лидера уборочной кампании приехал председатель Могилевского облисполкома Анатолий Исаченко, который отметил, что такие высокие результаты становятся закономерностью благодаря стабильности и профессионализму аграриев. Если раньше намолот в 1-2 тыс. т считался рекордом, то сегодня для передовых хозяйств это становится обыденностью."Стабильность - это закономерность, это хороший результат. Сегодня мы поздравляли не только комбайнеров, но и их супруг, семьи. Потому что жатва - ответственный период, ребята работают с утра до позднего вечера. И, конечно, дома нужна хорошая обстановка, уют. Кто-то должен смотреть и за домом, и за детьми", - сказал Анатолий Исаченко.Сергей Май работает в ЗАО "Серволюкс-Агро" с 2007 года. Начинал слесарем, затем был трактористом, а на жатве трудится уже шестой сезон. Сам механизатор признался, что ему волнительно принимать поздравления, и отметил важную роль современных технологий и поддержки близких. "Приятно, когда твой труд замечают, но 7 тыс. т - это не только моя цифра. Это работа всего хозяйства, экипажа и, конечно, моей семьи. Дома меня понимают, ждут, поддерживают. Значит, планку надо держать и дальше", - поделился Сергей Май.Заработанные во время уборочной кампании деньги семья планирует направить на благоустройство нового жилья. Недавно хозяйство выделило многодетной семье квартиру площадью около 55 кв.м, и сейчас они заняты ремонтом.В этот день заслуженные награды получили и другие работники ЗАО "Серволюкс-Агро". За высокие показатели на отвозке зерна были отмечены водители Николай Куракин, Евгений Новиков и Сергей Пуховский, каждый из которых перевез более 5 тыс. т зерна. Среди комбайнеров высокими наградами отмечены тракторист-машинист Григорий Бокач (намолот 5 тыс. т) и Артур Дарий (4 тыс. т).-0-