В сентябре 48-летняя жительница одного из агрогородков района и 61-летний односельчанин употребили неизвестную жидкость. Вскоре обоим стало плохо. Мужчина скончался дома в течение суток. Женщину с признаками отравления бригада скорой медицинской помощи доставила в больницу, однако спустя неделю она также умерла.
Для установления причин смерти в управлении ГКСЭ по Могилевской области назначили судебно-медицинские экспертизы. Как установили эксперты, мужчина и женщина умерли от острого отравления метиловым спиртом. Концентрация метанола в крови мужчины составила 4,6 промилле - в пять раз выше летальной. В крови женщины этот показатель достигал 0,9 промилле.
У сельчанки отравление осложнилось синдромом полиорганной недостаточности с поражением головного мозга, печени, почек и поджелудочной железы.-0-