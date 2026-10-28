В Могилевской области ввели более 300 тыс. кв.м жилья с начала года 

28 октября, Могилев /Корр. БЕЛТА/. Свыше 300 тыс. кв.м жилья введено в эксплуатацию в Могилевской области за 9 месяцев 2026 года, что составляет почти 77% от годового задания. Об этом БЕЛТА рассказали в комитете по архитектуре и строительству Могилевского облисполкома.



"Всего по Могилевской области введено в эксплуатацию 300 878 квадратных метров жилья, что составляет 76,9% от годового задания. Из них многоквартирных жилых домов по государственному заказу - 42 118 квадратных метров, индивидуального жилищного строительства - 144 185 квадратных метров", - отметили в комитете.



Значительная часть объемов приходится на арендное жилье. За январь-сентябрь 2026 года построено 1359 таких квартир общей площадью 79 353 кв.м, что позволило перевыполнить доведенное задание в 1,5 раза.



Большое внимание уделяется обеспечению жильем граждан, состоящих на учете нуждающихся в улучшении жилищных условий. Для этой категории населения введено 119,1 тыс. кв.м - на 25% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Многодетным семьям построено 11,4 тыс. кв.м. При этом граждане могут выбирать формат недвижимости (квартиру или индивидуальный жилой дом), используя меры государственной поддержки, включая льготное кредитование и материнский капитал.



Строительство ведется активными темпами во всех районах Могилевской области. В комитете подчеркнули, что поставленные задачи по всем видам жилищного строительства будут выполнены в полном объеме по итогам года.-0-