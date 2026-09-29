В Могилевской области во время кампании "Ваша дапамога" окажут помощь 2,5 тыс. человек 

29 сентября, Могилев /Корр. БЕЛТА/. Традиционная благотворительная кампания Белорусского Красного Креста "Ваша дапамога" стартует 1 октября. В этом году помощь планируется оказать почти 2,5 тыс. одиноких пожилых людей и инвалидов в Могилевской области. Об этом БЕЛТА сообщил председатель Могилевской областной организации Белорусского Красного Креста Андрей Мартыновский.



"Ежегодно мы проводим эту акцию, чтобы поддержать тех, кто оказался в сложной жизненной ситуации. Это не только гуманитарная помощь, но и всесторонняя поддержка: от уборки на приусадебных участках до доставки овощей и продуктов. Также важной частью кампании является обучение навыкам первой помощи и информирование о здоровом старении", - отметил он.



Для оказания помощи будут использованы как собственные средства организации, так и пожертвования неравнодушных граждан, предприятий и учреждений.



Кампания включает несколько направлений. Одно из них - образовательное. Сотрудники и волонтеры проведут серию встреч, тренингов и мастер-классов по оказанию первой помощи и уходу за больными. Запланированы мероприятия по популяризации здорового образа жизни и профилактике заболеваний.



Для социализации людей старшего возраста в регионе работают центры активного долголетия "Забота". Они открыты в Могилеве, Бобруйске, Быхове, Глуске, Белыничах, Костюковичах, Мстиславле и Хотимске. Здесь пенсионеры могут провести досуг, повысить социальную компетентность и принять участие в общественно-полезной деятельности.



Поддержать здоровье пожилые люди могут в пунктах здоровья Белорусского Красного Креста. В этом году такие пункты открыты в Бобруйске, Славгороде и Быхове. Также они есть в Могилеве, Шклове, Черикове, Белыничах. Здесь можно измерить давление, температуру и уровень кислорода в крови, пройти процедуры аппаратного массажа и светотерапии, получить рекомендации врачей.



Организация призывает жителей Могилевской области присоединиться к благотворительной акции и помочь тем, кто особенно нуждается в заботе и внимании. Продлится благотворительная кампания до 13 ноября.-0-