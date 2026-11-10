В Могилевской области увеличилось количество погибших при пожарах. Спасатели напоминают правила безопасности

10 ноября, Могилев /Корр. БЕЛТА/. В Могилевской области за 10 месяцев текущего года произошло 836 пожаров. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года их количество выросло на 4,4%, сообщили БЕЛТА в Могилевском областном управлении МЧС.





При пожарах погибли 73 человека, за 10 месяцев 2025 года - 58. По причине неосторожного обращения с огнем в этом году оборвалась жизнь 59 человек, 46 из них на момент возникновения пожара находились в состоянии алкогольного опьянения.





Основными причинами пожаров стали нарушение правил устройства и эксплуатации электрооборудования, неосторожное обращение с огнем, нарушение правил устройства и эксплуатации отопительного оборудования.





"Осенью риски возрастают: люди чаще курят дома, пользуются бытовыми электроприборами и эксплуатируют неисправные приборы отопления. Любая неосторожность превращается в трагедию", - подчеркнули в МЧС.





Спасатели напомнили основные правила безопасности, соблюдение которых поможет предотвратить возможные трагедии. Необходимо исключить курение в жилых помещениях, тушить окурок нужно до последней искры, использовать негорючие пепельницы и не курить в постели. Необходимо контролировать состояние электрооборудования, не допускать перегрузки электросетей, использования поврежденных розеток и оставления включенных электроприборов без присмотра.





В частных жилых домах пристальное внимание нужно уделять печам. "Эксплуатируйте только исправные печи. Не допускайте их перекала и завершайте топку за 2 часа до сна. Не закрывайте заслонку печи, пока угли полностью не прогорят, - сказали спасатели. - Не используйте легковоспламеняющиеся и горючие жидкости для розжига, неотлучно контролируйте процесс топки и не допускайте к нему детей. Уберите с печи и от печи вещи и материалы, которые могут загореться".





Если жилое помещение оборудовано автономным пожарным извещателем - важно обеспечить его исправность. Этот прибор позволяет обнаружить задымление на ранней стадии и своевременно оповестить жильцов.-0-