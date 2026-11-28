28 ноября, Быховский район /Корр. БЕЛТА/. С 25 ноября на территории Могилевской области проходит проверка системы формирования и подготовки отрядов народного ополчения. Она охватила два района - Славгородский и Быховский. Сегодня добровольцы Быховского района получили оружие, передает БЕЛТА.





Как отметил главный советник управления военной безопасности Государственного секретариата Совета безопасности Виталий Федючок, проверка идет в соответствии с распоряжением главы государства.





"На сегодняшний день сформировано три отряда в двух районных центрах области. Проверены вопросы взаимодействия исполнительной власти, межведомственного взаимодействия по всей управленческой вертикали", - рассказал он.





Виталий Федючок отметил, что сегодня добровольцы получили оружие. "В рамках подготовки будут проведены занятия по тактической медицине, огневой подготовке, включая выполнение практических стрельб, - рассказал Виталий Федючок. - Далее отряды перейдут в непосредственное подчинение территориальных органов внутренних дел, которые уже определяют те задачи, которые необходимо будет выполнять им в административных единицах".





Что касается задач, которые стоят перед отрядами народного ополчения, они будут касаться поддержания общественного порядка и безопасности на улицах населенных пунктов. "А задачи, на самом деле, очень простые: защитить свой дом, защитить свой населенный пункт и в целом защитить свою страну. Поэтому, думаю, что все цели и задачи, поставленные перед этими отрядами, будут выполнены с хорошим качеством", - сказал он и обратил внимание, что люди активно подключаются к работе отрядов народного ополчения. Среди них есть те, кто уже имеет опыт военной службы, а есть люди, для которых все это в новинку. Но они идут с желанием приносить пользу своей малой родине и государству и с пониманием того, какая ответственность на них возложена.-0-