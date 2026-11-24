24 ноября, Могилев /Корр. БЕЛТА/. Проезд в общественном транспорте подорожает в Могилевской области с 25 ноября. Об этом БЕЛТА сообщили в Могилевском областном исполнительном комитете.



Принятое решение от 20 ноября 2026 года №52-9 "О тарифах на городские и пригородные перевозки в регулярном сообщении на территории Могилевской области" предусматривает повышение тарифов на территории региона.



Так, тариф на городские перевозки пассажиров и ручной клади автобусами с разрешенной максимальной массой более 5 тыс. кг на обычных и скоростных маршрутах, троллейбусами в регулярном сообщении повысится с 1,05 до 1,15 рублей за одну поездку.



При продаже водителями билетов на одну поездку тариф на городские перевозки пассажиров автобусами на обычных и скоростных маршрутах, троллейбусами в регулярном сообщении увеличивается на 5 копеек и составит 1,20 рублей за одну поездку.



Изменится стоимость проездных билетов многоразового пользования при осуществлении городских перевозок пассажиров автобусами, троллейбусами в регулярном сообщении на обычных маршрутах. Так, в Могилеве цена проездных билетов на полный месяц отдельно на автобус и троллейбус будут стоить 51,75 рублей. На автобус и троллейбус вместе - 69,07 рублей. В Бобруйске цена проездных отдельно на автобус и троллейбус составит 50,39 рублей, а общий на два вида транспорта - 67,62 рубля. В райцентрах приобрести проездной на автобус можно будет за 43,99 рублей.



Решение вступит в силу 25 ноября.-0-