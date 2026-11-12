В Могилевской области до конца 2026 года введут в строй еще пять молочно-товарных комплексов

Фото Олега Фойницкого Фото Олега Фойницкого

12 ноября, Могилев /Корр. БЕЛТА/. До конца года в Могилевской области введут в строй еще пять молочно-товарных комплексов. Об этом на заседании, посвященном итогам социально-экономического развития региона за 9 месяцев этого года и выполнения программы социально-экономического развития региона на 2026-2030 годы, сообщил председатель облисполкома Анатолий Исаченко, передает корреспондент БЕЛТА.В этом году уже завершены работы по реконструкции семи МТК, построен один новый. "Однако развитие агропромышленного комплекса связано не только с его модернизацией, но и с жестким соблюдением дисциплины и технологий на местах", - акцентировал внимание Анатолий Исаченко.За 9 месяцев текущего года в сельском хозяйстве региона достигнуты положительные показатели по валовому производству молока и среднему удою молока от одной коровы - рост составил 4,1% и 5% соответственно. Положительная динамика отмечается и по выращиванию крупного рогатого скота в живом весе - рост почти на 3% (почти 49 тыс. т), свиней - на 5,3% (более 25 тыс. т), птицы - на 3,2% (почти 92 тыс. т).В заседании облисполкома в расширенном формате приняли участие делегаты VII ВНС. В их числе - комбайнер Белыничского СПК "Колхоз "Родина" Николай Даречкин. Заслуженный работник сельского хозяйства не первый раз входит в состав делегатов ВНС."Не только для аграриев, но и всего белорусского народа этот год сложился удачно. В социально-экономическом развитии Могилевская область идет хорошим темпом. Недавно Президент был в Шкловском районе - там на самом деле проведена большая работа. Думаю, к 2030 году наш Дрибинский район выйдет на хорошую динамику", - поделился он."В Могилевской области собрано более 1 млн т хлеба, не говоря уже про зерно кукурузы. У нас был хороший урожай рапса. И самое главное - есть резервы в регионе, хозяйствах, чтобы увеличивать эти показатели, - рассказал аграрий. - А проведенная в этом году работа говорит о том, что у нас будет хлеб, молоко и мясо на столах".Среди делегатов ВНС и участников заседания - руководитель КСУП "Нива-Барсуки" Кировского района Иван Рыняк. Несколько дней назад он стал обладателем высокого звания заслуженного работника сельского хозяйства. Коллектив предприятия внес свой весомый вклад в успешное развитие АПК региона."Мы выполнили доведенное задание по валовой продукции зерновых, продолжаем работу по увеличению дойного стада, производству молока, - рассказал он. - К нам присоединили еще одно хозяйство, поэтому работы на перспективу у нас достаточно: где-то распахиваем земли, ведем мелиорацию. Облагораживаем все в пределах наших границ. В этом году у нас хорошие результаты, нужно работать и дальше, чтобы развивалась деревня, чтобы наши люди жили лучше".-0-