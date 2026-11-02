2 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Могилевской клинической больнице скорой помощи впервые провели операцию по имплантации постоянного электрокардиостимулятора. Об этом рассказал врач-рентгеноэндоваскулярный хирург учреждения здравоохранения Павел Селезнев в эфире канала СТВ, сообщает БЕЛТА.
Пациентом больницы стал семидесятилетний мужчина, который поступил в приемное отделение без сознания с критически редким пульсом, угрожавшим остановкой сердца. Врачи установили ему временный аппарат, а затем успешно заменили его на постоянный.
Подобные высокотехнологичные вмешательства теперь становятся доступны на районном уровне, избавляя от необходимости опасной транспортировки экстренных больных. Сегодня на базе Могилевской БСМП работают два межрайонных центра по инфарктам и инсультам, в зону ответственности которых входит треть населения области - около 320 тыс. человек. Для пациентов с инсультами фактор времени имеет решающее значение, поскольку каждая минута промедления убивает порядка двух миллионов нейронов.
Для внедрения новой методики больница провела серьезную подготовку: на базе областной клинической больницы прошли обучение два эндоваскулярных хирурга и два кардиолога. Также в учреждении открылся специальный кабинет программации, оснащенный современным программатором - компьютерным комплексом, который позволяет дистанционно управлять имплантированным в организм стимулятором. "Мы можем контролировать его работу, менять частоту сердечных сокращений, регулировать энергию импульсов, которые он отдает по электродам в ткани сердца", - сказал Павел Селезнев.
В общей сложности в больнице выполняется около 20 тыс. операций в год, и благодаря масштабной модернизации клиники доля высокотехнологичных вмешательств уже достигла четверти от этого объема и продолжает активно расти.-0-
* Больше актуальных новостей и аналитики смотрите на VIDEOBEL.BY
Регионы
02 ноября 2026, 20:52
В могилевской больнице впервые провели операцию по имплантации постоянного электрокардиостимулятора
Фото из архива
Новости рубрики Регионы
Стройорганизация Гомельской области завышала стоимость работ и материалов. Возбуждено уголовное дело
Главное
Топ-новости
Бизнес и государство будут в равных долях участвовать в расходах на создание рабочих мест для инвалидов
Крупко о гуманитарной миссии в Алешках: Беларусь вновь подтвердила позицию миролюбия и добрососедства
"Огромная роль". Лантратова поблагодарила Беларусь за помощь в миссии в Алешках и переговорах с Украиной
Путин утвердил положение о порядке реализации договора с Беларусью о развитии военно-технического сотрудничества
С нами интереснее