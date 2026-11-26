26 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Могилеве совершено разбойное нападение на отделение банка. Об этом БЕЛТА сообщили в Министерстве внутренних дел.



Мужчина, угрожая предметом, похожим на пистолет, похитил деньги в эквиваленте около 8 тыс. рублей, после чего скрылся. Инцидент произошел в областном центре около 17.55. В настоящее время на территории Могилевской области введены специальные планы.



Ситуация находится на личном контроле министра внутренних дел. На место происшествия направлены сотрудники подразделений криминальной милиции центрального аппарата ведомства.



/Будет дополнено/.-0-