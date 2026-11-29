29 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Могилеве ребенок провалился под лед и увяз в грязи у Печерского водохранилища. Об этом БЕЛТА сообщили в ОСВОДе.
Сегодня около 15.07 на Печерскую спасательную станцию ОСВОД поступило сообщение о ЧП на Печерском водохранилище. Ребенок вышел на тонкий лед, но у самого берега провалился и по пояс застрял в грязи. Выбраться самостоятельно он не смог. К моменту прибытия спасателей ребенка уже вытащил неравнодушный прохожий. Он отвел пострадавшего в ближайшее кафе, чтобы отогреть.
Прибывшие медики осмотрели ребенка - помощь врачей и госпитализация не понадобились, его передали родителям. Работники ОСВОДа тем временем достали со льда его личные вещи.
ОСВОД напоминает: выход на тонкий лед смертельно опасен, не оставляйте детей без присмотра вблизи водоемов.-0-
Регионы
29 ноября 2026, 18:24
В Могилеве ребенок провалился под лед и застрял в грязи - на помощь пришел прохожий
Фото ОСВОДа
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