29 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Могилеве ребенок провалился под лед и увяз в грязи у Печерского водохранилища. Об этом БЕЛТА сообщили в ОСВОДе.



Сегодня около 15.07 на Печерскую спасательную станцию ОСВОД поступило сообщение о ЧП на Печерском водохранилище. Ребенок вышел на тонкий лед, но у самого берега провалился и по пояс застрял в грязи. Выбраться самостоятельно он не смог. К моменту прибытия спасателей ребенка уже вытащил неравнодушный прохожий. Он отвел пострадавшего в ближайшее кафе, чтобы отогреть.



Прибывшие медики осмотрели ребенка - помощь врачей и госпитализация не понадобились, его передали родителям. Работники ОСВОДа тем временем достали со льда его личные вещи.



ОСВОД напоминает: выход на тонкий лед смертельно опасен, не оставляйте детей без присмотра вблизи водоемов.-0-