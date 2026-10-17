В Миорах стартует областной фестиваль-ярмарка "Дажынкi"

Главным событием праздника станут торжественная церемония чествования тружеников села, отличившихся в нынешней уборочной кампании, и праздничный концерт, который завершится ярким фейерверком.-0-

17 октября, Миоры /Корр. БЕЛТА/. Миоры принимают тружеников села из районов области на фестивале-ярмарке "Дажынкi-2026", передает корреспондент БЕЛТА.К "Дажынкам" в городе провели масштабное благоустройство, затронувшее более 150 объектов: центральную площадь, расположенный рядом парк, где уложили плитку, бордюр, установили новые скамейки. Малая архитектурная форма высотой около 4,5 м, установленная там, станет символом района. В ней отображены его достопримечательности - журавли, "журавiны", "Ельня", водопад, костел. Похорошели и улицы: более 20 участков заасфальтированы, пешеходная зона на набережной полностью вымощена плиткой. Также произведен капитальный ремонт жилфонда, новый облик получили учреждения образования и культуры. К празднику преобразились Республиканский ландшафтный заказник "Ельня" и город Дисна.Гости торжества смогут познакомиться с тематическими площадками районов, учреждений образования области, увидеть выставку снопов. Состоится торжественное открытие зала бокса.Делегации посетят школу СШ №3 имени Героя Советского Союза Е. А. Томко и возложат цветы к памятному знаку в честь воинов-освободителей Миор от немецко-фашистских захватчиков.Фото Андрея Синявского