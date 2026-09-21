21 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В "Минсктрансе" предупредили об изменениях движения транспорта из-за асфальтирования по ул.Матусевича.



На период проведения работ по асфальтированию ул.Матусевича от ул.Лещинского, Жиновича до дома №78 с 24.00 21 сентября до завершения работ (ориентировочно до 05.00 22 сентября) вносятся изменения в организацию движения транспорта с выполнением всех промежуточных ОП на изменяемом участке, если не указано иное:



- движение автобусных маршрутов №40, 78, 107 в направлении ДС "Кунцевщина", ДС "Каменная Горка-5" от ул.П.Глебки организуется по ул.Матусевича, Чичурина, Аладовых, Голубка, Колесникова, Казимировской с выполнением на изменяемом участке ОП "Тонкосуконный комбинат", "Домбровка-6", "Домбровка-5", "Домбровка-3", в обратном направлении - без изменений;



- движение автобусного маршрута № 29 в направлении ДС "Кунцевщина" от ул.Жудро организуется по ул.Притыцкого, Кунцевщина, в обратном направлении - без изменений;



- движение автобусного маршрута №116 в направлении ДС "Каменная Горка-5" от ул.Якубовского организуется по ул.Бурдейного, Лобанка, Кунцевщина, Казимировской, в обратном направлении - без изменений;



- движение автобусных маршрутов №101, 121, 149 в направлении ТЦ "Ждановичи", КП "Люцинская" от ул.Лещинского организуется по ул.Матусевича, Чичурина, Аладовых, Голубка, Колесникова и далее по маршрутам с выполнением на изменяемом участке ОП "Гаражи", "Домбровка-5", в обратном направлении – по ул.Колесникова, Матусевича, Лещинского (с выполнением всех ОП) и далее по маршрутам.-0-