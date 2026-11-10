В Минском районе задержали серийного вора автозапчастей

10 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Сотрудники уголовного розыска Мачулищанского отдела Минского РУВД задержали 34-летнего ранее судимого мужчину, на счету которого преступные эпизоды, совершенные в районе и столице. Об этом БЕЛТА сообщили в УВД Миноблисполкома.



Сначала оперативники совместно с коллегами из центра мониторинга общественной безопасности УВД Миноблисполкома раскрыли кражу велосипеда из подъезда одного из жилых домов пристоличья. Следователями было возбуждено уголовное дело.



"В ходе дальнейших мероприятий установлено, что фигурант также неоднократно похищал дорогостоящие элементы авто и запчасти. Ущерб превысил 6 тыс. рублей. Часть похищенного имущества злоумышленник сбыл и заработанные денежные средства потратил на личные нужды", - рассказали в УВД.



Милиция рекомендует не оставлять двухколесный транспорт в подъездах, общих коридорах или на лестничных клетках, даже на короткое время. Злоумышленники часто действуют ситуативно, видя легкодоступное имущество. Лучше хранить велосипеды в закрытых кладовых, на застекленных балконах или в специализированных велопаркингах. Не следует оставлять в салоне и багажнике ценные вещи и запчасти.-0-