12 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Во вторник, 13 октября, с 13.00 до 14.30 на 19-м км автодороги Р23 Минск - Микашевичи вблизи аг. Самохваловичи Минского района из-за следственного эксперимента движение всех видов транспортных средств в направлении Минска будет временно ограничено. Об этом сообщили БЕЛТА в УГАИ УВД Минского облисполкома.
Следственный эксперимент проводится для установления обстоятельств по делу о дорожно-транспортном происшествии. Госавтоинспекция Минской области просит водителей с пониманием отнестись к мероприятию и рекомендует планировать время и маршруты поездок с учетом предоставленной информации.-0-
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В Минском районе из-за следственного эксперимента 13 октября ограничат движение на участке дороги Р23
12 октября 2026, 20:30
В Минском районе из-за следственного эксперимента 13 октября ограничат движение на участке дороги Р23
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