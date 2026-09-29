29 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Минском метрополитене предупредили о сигналах одной из технических систем, звуки которой могут раздаваться на станциях Зеленолужской линии 29 сентября. Об этом сообщает БЕЛТА со ссылкой на предприятие.
Как пояснили в метрополитене, звуки сигнала одной из технических систем сегодня могут быть слышны на станциях Зеленолужской линии. "Это не влияет на безопасность пассажиров и жизнедеятельность метрополитена. Специалисты проводят соответствующие работы", - предупредили на предприятии.
Минский метрополитен приносит извинения за возможные временные неудобства.-0-
Регионы
29 сентября 2026, 13:39
В Минском метрополитене предупредили о сигналах технической системы на станциях Зеленолужской линии
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