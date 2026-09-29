В Минском метрополитене предупредили о сигналах технической системы на станциях Зеленолужской линии 

29 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Минском метрополитене предупредили о сигналах одной из технических систем, звуки которой могут раздаваться на станциях Зеленолужской линии 29 сентября. Об этом сообщает БЕЛТА со ссылкой на предприятие.



Как пояснили в метрополитене, звуки сигнала одной из технических систем сегодня могут быть слышны на станциях Зеленолужской линии. "Это не влияет на безопасность пассажиров и жизнедеятельность метрополитена. Специалисты проводят соответствующие работы", - предупредили на предприятии.



Минский метрополитен приносит извинения за возможные временные неудобства.-0-