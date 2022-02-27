В Минской области за два часа проголосовали более 32,5 тыс. человек

27 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. На избирательные участки Минской области за два часа основного дня голосования на референдуме пришли 32 582 человека. Такие данные назвали в пресс-службе Минского областного исполнительного комитета, сообщает БЕЛТА.
Всего участие в референдуме по внесению изменений и дополнений в Конституцию уже приняли 524 800 жителей столичного региона. Это 46,2% от общего числа избирателей. Самые высокие явки отмечены в Борисовском, Копыльском и Несвижском районах.
Как отметила председатель областной комиссии Оксана Таранда, участки работают слаженно. Нарушений выявлено не было.-0-