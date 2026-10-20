В Минской области за девять месяцев ввели в эксплуатацию почти 800 тыс. кв.м жилья

20 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Минская область лидирует по количеству возводимого в стране жилья - за девять месяцев 2026 года в центральном регионе введено в эксплуатацию почти 800 тыс. кв.м. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе Минского облисполкома.



Для граждан, состоящих на учете нуждающихся в улучшении жилищных условий, построено 182,4 тыс. кв.м общей площади жилья (22,9% от общего объема).



"Для многодетных семей возведено 56,5 тыс. кв.м жилья. Активными темпами ведется строительство в сельских населенных пунктах: за обозначенный период здесь построено более 700 тыс. кв.м. Примечательно, что примерно 77% общей площади введенного в эксплуатацию жилья, или 570 тыс. кв.м, - индивидуальные жилые дома", - сообщили в пресс-службе.-0-