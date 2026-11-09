В Минской области в октябре более 140 человек обратились к медикам после укусов клещей 

9 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Случаи укусов клещей в октябре регистрировались на всех административных территориях Минской области, кроме Дзержинского, Крупского, Копыльского, Стародорожского и Узденского районов. Об этом БЕЛТА сообщили в Минском областном центре гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья.



За октябрь 2026 года в организации здравоохранения Минской области по поводу укусов клещей обратились 143 человека, в том числе 40 детей (28%), что в 4,6 раза больше по сравнению с аналогичным периодом 2025 года (31 человек). Всего с начала года за медицинской помощью обратились более 2,5 тыс. человек, из них 793 ребенка (31,3%), что на 22% выше по сравнению с аналогичным периодом 2025 года.



Укусы клещей в октябре отмечались в большей степени в лесном массиве (72,7%), а также в сельской местности и на дачных участках (16,1%), реже - в городах.



Как отмечают специалисты, размеры голодного клеща всего 2-3 мм в длину (похож на льняное семечко). Активны насекомые с марта по ноябрь. Клещи концентрируются на лесных дорожках и тропах, поросших по обочинам травой, они не сидят на деревьях и не падают сверху на людей и животных. Здесь их значительно больше, чем в окружающем лесу. Насекомые предпочитают забираться на высокую траву (личинки сидят не выше 30 см от земли, а взрослые особи - не выше одного метра) и принимают позу активного ожидания.



Возбудители клещевых инфекций проникают в организм человека при присасывании зараженного клеща со слюной; через микротравмы на коже при снятии клеща незащищенными руками или случайном раздавливании, при попадании на конъюнктиву глаза. Вирус клещевого энцефалита может передаваться при употреблении в пищу некипяченого козьего (реже - коровьего) молока с частного подворья, продуктов его переработки.



Если укуса клеща избежать не удалось, медики настоятельно рекомендуют обратиться в медучреждение, где его удалят, а после визита к врачу-инфекционисту или участковому врачу-терапевту (педиатру) назначат профилактическое лечение (максимально эффективно в первые 72 часа после укуса клеща) и установят наблюдение за пациентом.-0-