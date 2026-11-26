26 ноября, Минск/Корр. БЕЛТА/. В Минской области изменились тарифы на городские и пригородные перевозки в регулярном сообщении. Соответствующее решение Минского облисполкома №1450 от 25 ноября опубликовано на информационном портале Национального центра законодательства и правовой информации, передает корреспондент БЕЛТА.





Минский областной исполнительный комитет установил фиксированные тарифы на городские перевозки пассажиров и ручной клади в регулярном сообщении в размере 1,15 рубля за одну поездку, в размере 1,20 рубля - при реализации билета водителем в салоне транспортного средства. А также 1,15 рубля за провоз одного места ручной клади (1,20 рубля - при реализации билета водителем).





Предельные тарифы на пригородные автомобильные перевозки пассажиров составят: в обычном регулярном сообщении 0,14 рубля за один километр, в скоростном - 0,16 рубля, в экспрессном - 0,17 рубля. На пригородные автомобильные перевозки багажа и (или) ручной клади в регулярном сообщении за один километр провоза: 0,02 рубля за каждое маломерное место багажа и (или) ручной клади, 0,03 рубля - за среднее, 0,06 рубля - за крупногабаритное.





Настоящее решение вступает в силу с 26 ноября.-0-