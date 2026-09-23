В Минской области посеяно более 220 тыс. га зерновых, 65% от плана

23 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Минской области засеяно более 220 тыс. га озимыми зерновыми, это 65% от плана. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе Минского облисполкома.



Сахарная свекла убрана с 38% площадей, что составляет 11 тыс. га. В хозяйствах накопано 647 тыс. т корнеплода средней урожайностью 417 ц/га.



Также в Минской области продолжается уборка картофеля, уже получено около 73 тыс. т второго хлеба при средней урожайности 332 ц/га.-0-