24 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Минской области подросток в шутку "заминировал" школу и больницу. Следователи возбудили уголовное дело, сообщает БЕЛТА со ссылкой на МВД.
"В чат-бот МВД "Мы всегда рядом!" пришли сообщения о минировании больницы в Солигорске и школы в Слуцке. За отмену подрыва заявитель потребовал выкуп. Милиционеры отреагировали незамедлительно", - рассказали в МВД.
Правоохранители Минской области вскоре вышли на 14-летнего жителя Слуцка. Оказалось, что подросток надеялся на анонимность - для своего "розыгрыша" он использовал купленный аккаунт в Telegram. О проделке юноша рассказал другу, радуясь своей находчивости.-0-
Регионы
24 сентября 2026, 11:36
В Минской области подросток в шутку "заминировал" школу и больницу, возбуждено уголовное дело
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