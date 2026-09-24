В Минской области подросток в шутку "заминировал" школу и больницу, возбуждено уголовное дело 

24 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Минской области подросток в шутку "заминировал" школу и больницу. Следователи возбудили уголовное дело, сообщает БЕЛТА со ссылкой на МВД.



"В чат-бот МВД "Мы всегда рядом!" пришли сообщения о минировании больницы в Солигорске и школы в Слуцке. За отмену подрыва заявитель потребовал выкуп. Милиционеры отреагировали незамедлительно", - рассказали в МВД.



Правоохранители Минской области вскоре вышли на 14-летнего жителя Слуцка. Оказалось, что подросток надеялся на анонимность - для своего "розыгрыша" он использовал купленный аккаунт в Telegram. О проделке юноша рассказал другу, радуясь своей находчивости.-0-