В Минской области оперативники раскрыли серию магазинных краж

27 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Оперативники Березинского РОВД раскрыли хищения из четырех местных торговых точек, сообщили БЕЛТА в УВД Минского облисполкома.
Кражи совершали трое жителей Борисова. Они специально приезжали в соседний райцентр, чтобы совершать преступления. Убедившись, что поблизости нет продавцов и других покупателей, спешно "паковали" товар. Их добычей становились преимущественно дорогие продукты питания и одежда.
Похищенное прятали в заранее подготовленные рюкзаки, после чего для отвлечения внимания оплачивали на кассе мелкие дешевые товары и спешно покидали магазины.
Следователи возбудили уголовное дело по факту краж.-0-