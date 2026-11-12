В Минской области для улучшения работы пассажирского транспорта приобретено 68 автобусов за девять месяцев

12 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Для улучшения транспортного обслуживания населения Минской области за девять месяцев 2026 года оператором автомобильных перевозок пассажиров в регулярном сообщении организован 71 новый маршрут. Эта информация озвучена на заседании исполкома, где были проанализированы итоги социально-экономического развития Минской области за девять месяцев, передает корреспондент БЕЛТА.
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В текущем году в области начали работу семь новых городских маршрутов, 47 пригородных и 17 междугородных. Для комфорта пассажиров учреждены почти 200 дополнительных промежуточных остановочных пунктов.
В целях обеспечения бесперебойного транспортного обслуживания регионов ОАО "Миноблавтотранс" за девять месяцев приобретено 68 новых автобусов.
Проведены ремонт и реконструкция более 550 км местных автомобильных дорог и почти 220 пог. м дорожных сооружений. Доля автомобильных дорог общего пользования, пролегающих от административных центров районов к агрогородкам по кратчайшему маршруту и имеющих усовершенствованное покрытие, благодаря в том числе проводимому текущему ремонту составила 100%.
В 2027 году в Минской области планируется выполнить ремонт и реконструкцию не менее 649 км местных автомобильных дорог.-0-
Фото Андрея Синявского