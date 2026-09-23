23 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Сотрудники БЭП Минщины установили, что 43-летний директор одного из сельскохозяйственных предприятий более года жил в съемной квартире за счет предприятия. Об этом БЕЛТА сообщили в УВД Миноблисполкома.
С 2026 года руководитель после заключения договора аренды без согласования с вышестоящей организацией оплачивал его из бюджетных средств, выделенных предприятию. Причиненный государству ущерб составил более 16 тыс. рублей.
По факту злоупотребления служебными полномочиями следователями возбуждено уголовное дело.-0-
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23 сентября 2026, 10:59
В Минской области директор сельхозпредприятия снимал жилье за счет бюджетных средств
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