В Минской области директор сельхозпредприятия снимал жилье за счет бюджетных средств

23 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Сотрудники БЭП Минщины установили, что 43-летний директор одного из сельскохозяйственных предприятий более года жил в съемной квартире за счет предприятия. Об этом БЕЛТА сообщили в УВД Миноблисполкома.



С 2026 года руководитель после заключения договора аренды без согласования с вышестоящей организацией оплачивал его из бюджетных средств, выделенных предприятию. Причиненный государству ущерб составил более 16 тыс. рублей.



По факту злоупотребления служебными полномочиями следователями возбуждено уголовное дело.-0-