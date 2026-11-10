В Минске заканчивают строительство новых корпусов для городского технопарка





Три из пяти корпусов реконструировали с пристройкой новых объемов, еще два возвели с нуля. Проект реализовали УСР (генподрядчик) и СУ-3 стройтреста №1. Один из корпусов построили специалисты треста №35.





Создание нового производственного кластера технопарка практически завершено. На фасадах зданий уже появились почтовые адреса, сейчас завершается пусконаладка инженерных систем. В ближайшее время резиденты технопарка начнут завозить оборудование.

Производственные площади разделены на просторные автономные боксы. В зданиях предусмотрены лифты и подъемники, зоны отдыха. Также благоустроена территория, обустроены парковки и разворотные площадки.

Рядом с готовой площадкой технопарка готовят к освоению еще одну - по ул.Центральной, 46. Генподрядчик - СУ-199 стройтреста №35.





Из 18 зданий и сооружений, подлежащих сносу во время первой очереди строительства, 17 уже демонтированы. Проводится обратная засыпка котлованов. Из пятна застройки выносятся также старые инженерные сети и прокладываются новые. Строительные отходы сортируют и вывозят (уже вывезено около 45 тыс. т).





На площадке площадью 7,2 га возведут шесть новых корпусов для высокотехнологичных и инновационных производств Минского технопарка. Для их работы также построят КПП, трансформаторную подстанцию, теплопункт и другие объекты.-0-

10 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. На новой площадке Минского городского технопарка, расположенной в границах улиц Радиальной, Омельянюка и Центральной в Заводском районе, за короткое время построили пять современных производственных корпусов. Об этом сообщает БЕЛТА со ссылкой на ГПО "Минскстрой".