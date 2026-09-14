14 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Двое жителей столицы задержаны за незаконный оборот наркотиков. Об этом БЕЛТА сообщили в ГУВД Мингорисполкома.
В момент задержания при них оперативники обнаружили и изъяли около 20 доз гашиша. 26-летний мужчина приобрел запрещенное вещество в наркомаркете, расфасовал на мелкие дозы и продавал своим знакомым по схеме "из рук в руки". В момент очередной "сделки" продавец и покупатель были задержаны.
35-летний покупатель гашиша ранее уже привлекался к уголовной ответственности за аналогичное преступление. Оба задержанных являются потребителями наркотиков. В отношении минчан возбуждены уголовные дела.-0-
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14 сентября 2026, 13:55
В Минске задержаны продавец и покупатель гашиша при очередной "сделке"
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