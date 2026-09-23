23 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Сотрудники Минского ОВД на воздушном транспорте задержали в аэропорту 23-летнюю девушку, которая пыталась вылететь из страны с наличными, полученными от обманутых пенсионеров. Об этом БЕЛТА сообщили в МВД.
На линию 102 обратился минчанин, подозревавший, что его знакомую завербовали мошенники. Она думала, что участвует в спецоперации, и боялась обращаться в милицию.
Телефонные мошенники от имени Госконтроля запугали жертву уголовным преследованием и штрафом в 1 тыс. базовых величин. Чтобы снять с себя подозрения и получить хорошую характеристику, она согласилась временно поработать "внештатным инкассатором" и даже написала заявление о приеме на службу. Родным курьерша сказала, что якобы ее срочно вызвали на работу. Затем забрала сбережения у трех обманутых пенсионеров и собиралась вывезти за границу.
Наличные на сумму более 65 тыс. рублей изъяты и будут возвращены потерпевшим. Следователями возбуждено уголовное дело за мошенничество.-0-
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23 сентября 2026, 11:01
В Минске задержали лжеинкассатора при попытке вывезти за границу более 65 тыс. рублей
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